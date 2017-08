Marktoverzicht:

Europa kwam gisteren via een sterke sessie vanaf de bodems goed terug van de daling die maandag werd ingezet, ook Wall Street kende een sterke dag met mooie plussen na enkele slechte dagen. De vraag is nu of de markt door kan trekken richting de toppen en dan bedoel ik vooral Wall Street de komende dagen, de belangrijke indices blijven daar nog wel iets meer dan 1% onder maar die toppen zijn dan ook meteen weer grijpbaar zoals we dat noemen. Ook vraagt men zich nu toch duidelijk af of de waarschuwing van de afgelopen 2 weken, voor een correctie, die wat langer zou kunnen duren al dan niet terecht was? Daarom ben ik er nog lang niet zeker van of de markt wederom het bekende "Buy the DIP's" scenario ook nu zal aanhouden, dat gaan we de komende dagen moeten merken. Een reden waarom ik het vooral vandaag en de rest van de week nog maar moet zien wat er op het programma staat. De sessie was mooi en sterk dinsdag, nu moet het doortrekken omhoog om een bevestiging te krijgen.

Veel nieuws was er niet dinsdag, wel kwam er weer hoop naar voren over de TAX hervormingen in de VS hetgeen mede de markt kon doen opleven. Verder kijkt men nu vooral uit naar de door de FED georganiseerde jaarlijkse conferentie in Jackson Hole waar veel voorzitters van de Centrale Banken aan het woord komen donderdag en vrijdag. Onder andere FED-voorzitter Janet Yellen en Mario Draghi (ECB president) zijn er aanwezig en zullen daar aan het woord komen. Ook vele andere bankiers, beleidsmakers en economen gaan er wat vertellen.

We benaderen de markt nog steeds wat voorzichtiger de rest van de week, waar er zich kansen voordoen gaan we wel wat proberen maar niet te grof ofwel voorzichtige posities nemen we dan om in ieder geval de winst van deze maand te beschermen. We houden in ieder geval alles goed in de gaten, vooral de komende 2-3 dagen zullen belangrijk worden op Wall Street.

Wall Street:

De S&P 500 kende een sterke dag met een slot net boven de 2450 punten, hier staan we wel nog 40 punten onder de hoogste stand ooit. Nu is het de vraag of de index boven de 2450-2455 punten kan geraken om zo de stijging door te zetten richting eerst de 2470-2475 punten en later tot de hoogste stand ooit rond de 2491 punten.

De Dow Jones herpakt zich goed en komt snel weer op gang richting de 22.000 punten, een groot gedeelte van de daling werd ingehaald gisteren met een sessie van +200 punten. Steun blijft voorlopig de 21.750 en de 21.630 punten waar het 50-MA wacht. Weerstand nu eerst die 22.000 punten met daarboven de 22.180 waar de All Time High wacht. De index staat dus amper 1% onder de hoogste koers ooit, de vraag is nu of er een nieuwe top komt. Het zou ook zo kunnen zijn dat er een lagere top wordt neergezet waardoor de index de daling snel weer kan gaan hervatten met de intentie om een lagere bodem neer te zetten ofwel dat de Dow Jones onder de 21.600 punten terecht komt.

Foto: Reuters

De Nasdaq kwam met een stevige plusdag dinsdag waardoor de index meteen weer de lijn over de toppen opzoekt. Weerstand nu de zone 6320-6350 punten waar we nog niet geraken, later de 6450 punten ofwel de topzone als zware weerstand. Als de daling weer inzet, en waarom niet weten we door het gedrag van deze index, dan kan de index de 6250 punten snel weer opzoeken en er zelfs weer onder terecht komen. Steun nu eerst die 6250 punten, later de 6200 en de 6150 punten, verder zien we steun rond de 6100 en de bodem (18 mei) rond de 6000 punten. Veel kan ook hier afhangen van wat er aan nieuws komt later deze week.

Foto: Reuters

Europa:

De AEX kon de 520-521 punten doorbreken waar er weerstand lag, die 520-521 punten kennen we al langer als een soort rustpunt voor de AEX index. Steun blijft de 517-518 punten waar de index nu toch al een paar keer herstel kon laten zien, daarom blijft die 517 aan de onderkant belangrijk voor het verdere verloop. Onder de 517 punten kan de AEX verder omlaag met als doel de zone 512-513 punten, net daaronder wacht de oude top rond de 510 punten als steun. De bodem van juli zien we dan rond de 506 punten uitkomen hetgeen bij een hervatting van de daling een doel kan worden. Weerstand nu de 523 met daarboven de 525 punten, later de 528 en de 530-531 punten als weerstand.

Foto: Reuters

De DAX sprong met bijna 250 punten omhoog vanaf de bodem op 12.000 punten die we maandag intraday hebben gezien, de DAX beweegt zo tussen de pakweg 12.000 en de 12.300 punten de afgelopen 2 weken. Steun nu die 12.000 en weerstand rond de 12.300 punten, later komt de bekende 12.390 punten als weerstand in beeld waar de oude toppen wachten. De DAX herpakt zich dan wel wat maar de index zit nog steeds in de beweging omlaag, de top van eind juni rond de 12.950 punten ligt nog heel ver weg. Steun onder de 12.000 punten kunnen we nu verwachten rond de 11.850 en de 11.750 punten. Belangrijk wordt nu wat de DAX zal gaan doen rond de 12.250-12.300 punten de komende dagen wat daar wacht de nodige weerstand.

Foto: Reuters

Brent olie:

Er is nog steeds niet zoveel anders bij de olie en dus bij de Brent, na de behoorlijke uptick van afgelopen vrijdag blijft de olie hangen tussen de pakweg 50 en 53,5 dollar. De 53-53,5 dollar blijft voorlopig een zware weerstand, later mocht de Brent uitbreken krijgen we rond de 55 dollar en de 57-57,5 dollar weerstand. Steun nu nog altijd de zone de 50-51 dollar met daaronder de 49 en de 47,5 dollar. Uiteraard kijken we weer uit naar de voorraden die vanmiddag bekend worden gemaakt in de VS.