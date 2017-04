Het Europese beursgemiddelde won zelfs 1,7%. Winst was niet weggelegd voor de Britse FTSE-100 aandelenindex, die afgelopen week 0,2% verloor. Daar staat tegenover dat het Britse pond 2,0% duurder werd ten opzichte van de Europese eenheidsmunt. Beleggers zullen de komende twee jaar van onderhandeling veel krantenkoppen en mediaberichten zien maar weinig merken van het vertrek van het VK uit de EU. 'Veel geschreeuw maar weinig wol'.

Onderhandelingen van start

Met het inroepen van artikel 50 heeft het Verenigd Koninkrijk de procedure gestart om binnen twee jaar de Europese Unie te verlaten. De messen aan beide kanten zijn geslepen en de onderhandelingsteams staan klaar. De EU heeft al aangekondigd streng te onderhandelen om andere landen uit de EU niet te verleiden dezelfde stap te zetten als het VK. De belangrijkste punten aan de onderhandelingstafel zijn:

Financiële afwikkeling van de scheiding. Het VK heeft nog € 60 miljard te betalen aan de EU en Europa wil dat eerst dit punt wordt afgewikkeld voordat op andere punten wordt onderhandeld. Het VK wil parallel onderhandelen over alle onderwerpen.

Handelsovereenkomst waarbij het VK toegang verliest tot de interne markt. Het VK vindt het controleren van immigratie heel belangrijk maar zal daarbij de toegang verliezen tot de interne markt van Europa. De EU zal niet toestaan dat er wel een vrij verkeer is van goederen en diensten maar niet van menselijk kapitaal.

Status van VK- en EU-burgers in het buitenland. Inmiddels zijn er 1,2 miljoen Britse burgers die in de EU wonen. Tegelijkertijd zijn er 3,3 miljoen EU-burgers in het VK. Wat wordt de status van deze mensen?

Direct na het Brexit-referendum op 24 mei 2016 was een scherpe reactie te zien op de financiële markten. Inmiddels zijn beleggers overgegaan tot de orde van de dag.

Foto: Blauwtulp Wealth Management

Grafiek: Britse pond 10% lager sinds Brexit-referendum

In de eerste maanden na het Brexit-referendum verloor het Britse pond veel aan waarde ten opzichte van de euro. Afgelopen week won het Britse pond juist 2,0%, ondanks het inroepen van artikel 50. Vanaf het Brexit-referendum is het Britse pond met ongeveer 10% gedaald ten opzichte van de Europese eenheidsmunt. De komende twee jaar zullen niet alleen de uitkomst van de onderhandelingen maar ook de ontwikkeling van de economie en de inflatie van invloed zijn op de wisselkoers.

Grafiek: Britse inflatie stijgt!

Mede door de waardedaling van het Britse pond zijn geïmporteerde producten en diensten duurder geworden. Dat heeft een opdrijvend effect gehad op de inflatie in het VK, die inmiddels uitstijgt boven de doelstelling van 2%. Dit zal de Britse centrale bank doen overwegen om de rente te verhogen. Tegelijkertijd is het de verwachting dat de economie in het VK te lijden krijgt onder de afscheiding van de EU, wat weer een aanleiding kan zijn om de rente nog relatief laag te houden.

Foto: Blauwtulp Wealth Management

Grafiek: Britse beursindex stagneert

Vrij snel na de uitkomst van het Brexit-referendum op 24 mei 2016 lieten Britse aandelen een flinke waardestijging zien. Vooral bedrijven die internationaal handel drijven profiteerden van de waardedaling van het Britse pond. Inmiddels lijkt de opmars van de Britse beursindex, de FTSE-100, te stagneren. Daar waar aandelen op het Europese vasteland, zoals in Nederland, de laatste weken regelmatig een meerjarig hoogtepunt laten zien blijft de FTSE-100 achter. Dat blijkt vooral uit het onderste deel van de bovenstaande grafiek. Daarin is de relatieve verhouding tussen de FTSE-100 en de AEX afgebeeld. Vanaf oktober vorig jaar presteert de AEX beter dan de FTSE-100. Daarbij moet worden gezegd dat het Britse pond sinds oktober wel in waarde is gestegen.

Het Britse pond en de Britse aandelenbeurs zijn dan ook communicerende vaten. Zo werkt dat vaak op financiële markten waardoor de invloed van in dit geval de Brexit beperkt zal blijven voor beleggers. Britse aandelen maken ook maar 6% deel uit van de wereldwijde aandelenindex. De komende twee jaar zullen de Brexit-onderhandelingen veelvuldig het nieuws halen maar wij verwachten weinig invloed op de financiële markten. Veel geschreeuw maar voor beleggers weinig wol. Het beursklimaat blijft positief en de portefeuilles zijn gericht op een verdere stijging van de wereldwijde aandelenmarkten.

Hendrik Jan Davids is partner bij Blauwtulp Wealth Management in Rotterdam. De standpunten en vooruitzichten geven zijn persoonlijke mening weer. De informatie in deze opinie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.