Een klassieke reactie bleef niet uit met een daling van de aandelenkoersen in Nederland (AEX: -1,5%) en de Verenigde Staten (Dow Jones: -0,6%), en een stijging van de obligatiekoersen en een waardedaling van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro (-2,4%).

Kijkende naar een langere horizon valt het op dat wereldwijde aandelen verzwakken ten opzichte van Europa en de AEX. Hoe komt dat en is dat het einde van de wereld?

Trump riskeert uitstel economische hervormingen en belastingverlaging

De Amerikaanse president domineerde afgelopen week de financiële markten met een stroom aan berichten rondom de gesprekken met FBI-directeur James Comey, die inmiddels door Trump is ontslagen. Na een eerste ontkenning blijkt Trump aan de FBI-directeur te hebben gevraagd om volledig loyaal te zijn aan Trump en het onderzoek naar de Russische contacten van Trump en zijn staf te laten rusten. Vanzelfsprekend sprongen de tegenstanders van Trump bovenop het nieuws en inmiddels is een nieuwe persoon aangesteld om het onderzoek te leiden.

Al deze politieke onrust kan ervoor zorgen dat het voorgenomen beleid van economische hervormingen en belastingverlagingen vertraging oploopt of mogelijk zelfs niet wordt uitgevoerd. Zolang Trump controversieel is op dit onderwerp zal het nagenoeg onmogelijk zijn om een meerderheid te krijgen in de Senaat om economische hervormingen en belastingverlagingen uit te voeren. En dat was juist de reden waarom beleggers direct na de verkiezing van Trump positief waren en de beurzen hebben doen stijgen.

Hoopvolle verwachtingen van consumenten en ondernemers worden niet gevolgd door harde economische data

Foto: Bloomberg, Neuberger Berman

Het gevaar dat de verwachtingen rondom de economische hervormingen van Trump te hoog zijn opgelopen is niet ondenkbeeldig. In de bovenstaande grafiek is te zien dat na de Amerikaanse verkiezingen de economische 'zachte' data sterk is verbeterd. Zachte data zijn de uitkomsten van onderzoeken onder consumenten en ondernemers om het vertrouwen in de toekomst te meten. Harde economische data, zoals de detailhandelsverkopen, blijven daarbij achter.

Ook al heeft de politieke onrust in de Verenigde Staten beleggers afgelopen week in haar greep gehouden, op de langere termijn zullen de wereldwijde economische ontwikkelingen van groter belang zijn voor de richting van de beurs. En daarmee gaat het goed. Vooral in Europa treedt een versnelling op van de winstgevendheid bij bedrijven. Vandaar dat wij de perikelen rondom Trump zien als een rimpeling in een grotere positieve beursgolf. Maar dan nog blijft de vraag over of klakkeloos de wereldaandelenindex volgen het beste resultaat oplevert?

Wereldaandelenindex niet meer klakkeloos beter dan AEX

Foto: Bloomberg, Neuberger Berman

Passieve beleggers hadden het de laatste negen jaar eenvoudig. Gewoon een mandje wereldwijde aandelen kopen middels een goedkope indextracker en vervolgens wachten op het rendement. Maar als iets binnen beleggen opgeld doet, is het dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor de toekomst. Wereldwijd beleggen zal dus niet altijd de beste oplossing blijven. Zeker nu er duidelijke aanwijzingen zijn dat Europa met een inhaalslag bezig is. Wereldwijde aandelen hebben de afgelopen negen jaar vooral geprofiteerd van het positieve sentiment op Wall Street en de sterke Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro. Amerikaanse aandelen maken inmiddels bijna 60% uit van de wereldaandelenindex en Wall Street heeft uitstekend gepresteerd in de laatste jaren.

Daarnaast is de Amerikaanse dollar de afgelopen negen jaar flink duurder geworden. Het versterkend effect van hogere Amerikaanse aandelenkoersen met een duurdere dollar gaven een flinke rugwind aan de wereldaandelenindex. De bovenstaande grafiek laat het relatieve verloop zien van de indextracker op de wereldaandelenindex en de AEX index. Dan blijkt dat de jarenlange opwaartse trend in de relatieve prestatie van de wereldaandelenindex is gebroken.

De komende jaren is het geen automatisme dat wereldwijd beleggen voor het beste resultaat zorgt. Het klakkeloos volgen van de indextracker dus ook niet. Feitelijk was de goede prestatie van de wereldwijde aandelenindex een goed uitgepakte 'Amerika-bet'. Het verschil in de komende periode zal gemaakt worden door beleggers die juist inschatten welke regio het goed gaat doen. Is dat opnieuw Amerika of Europa, Azië of zijn het de Opkomende Markten? Europa gooit daarbij hoge ogen en maakt het nadenken over een regioverdeling weer tot een relevant agendapunt voor de actieve en passieve belegger.

Hendrik Jan Davids is partner bij Blauwtulp Wealth Management in Rotterdam.