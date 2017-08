De beurzen in Zuid-Korea (-7,7%) en China (-2,7%) lieten een groter verlies zien. Goud was een natuurlijke vluchthaven al bleef de winst van het edelmetaal afgelopen week beperkt tot 2,3%. Ondanks de verbale escalatie lijkt een militaire escalatie nog ver weg.

Geopolitieke onrust is van alle tijden

Wellicht is het plaatsen van de bovenstaande cartoon een onderschatting van de ernst van de situatie maar geopolitieke onrust is van alle tijden. In de laatste jaren hebben beleggers meerdere stormen doorstaan die nu weer zijn geluwd. De Arabische lente in 2011 en de omverwerping van de heersende regering of dictator werd gevolgd door de burgeroorlog in Syrië.

Dit plaatste Russische en Amerikaanse gevechtsvliegtuigen in hetzelfde kleine luchtruim boven Syrië. En wat te denken van de politieke ruzie tussen Europa en Rusland na het drama met de MH17?

Handelsverboden waren het gevolg. Aanhoudende vijandigheden tussen Israël en de Palestijnen lijken haast geen nieuws meer te zijn, net zoals terroristische aanslagen met tientallen doden tot gevolg. En toch bereikte de Dow Jones afgelopen week nog een historische record en liet ook de Nederlandse AEX index eerder dit jaar het hoogste niveau in bijna 10 jaar optekenen.

Uiteindelijk zal het ook zo gaan met de verbale escalatie tussen de presidenten Kim Jong-Un en Trump. Beiden weten dat een daadwerkelijke militaire escalatie geen optie is.

Op de langere termijn zullen beleggers terugkeren naar de gezonde economische realiteit waarin bedrijven weliswaar niet goedkoop gewaardeerd zijn maar uitstekend winstgevend zijn.

Zuid Korea ondervindt de hinder

Correctie in Zuid Korea waarbij de index een vangnet heeft in het 200-daags gemiddelde

Zuid-Korea ondervindt de meeste hinder van de huidige verbale escalatie. Dat is goed te zien aan de in Amsterdam verhandelde indextracker op de aandelenindex van Zuid-Korea. In vergelijking met afgelopen vrijdag handelt de bovenstaande indextracker een week later 5,7% lager.

Kijkende naar de bovenstaande daggrafiek dan is dit ook uit te leggen als een gezonde correctie nadat eind juli nog het hoogste niveau in jaren werd bereikt. De indextracker raakt nu het 200-daags gemiddelde (blauwe lijn) dat een vangnet kan zijn voor de huidige verkoopdruk. Van een bear markt is geen sprake.

Chinese beleggers nog steeds positief gestemd

Chinese index nog duidelijk in bull market

Ook de andere buurman van Noord-Korea is betrokken in het politieke steekspel. China heeft een belangrijke rol in het sussen van de gemoederen. Chinese beleggers namen afgelopen week wel het zekere voor het onzekere waardoor de in Parijs verhandelde indextracker op de Chinese aandelenbeurs 2,7% lager noteert in vergelijking met afgelopen vrijdag.

De Chinese indextracker noteert nog ruim boven het 200-daags gemiddelde (blauwe lijn) nadat eerder deze week nog het hoogste koersniveau in meer dan een jaar werd bereikt. Chinese aandelen hebben nog steeds de wind in de rug.

China, Zuid Korea en Taiwan vormen meer dan de helft van de index voor opkomende landen

Samen met Taiwan dat door Peking als een Chinese provincie wordt gezien hebben China en Zuid-Korea de grootste weging in de aandelenindex voor opkomende markten, de MSCI Emerging Markets index.

Deze drie landen zijn goed voor meer dan de helft van de index. De economische groei in deze regio blijft uitstekend en als de politieke onrust is overgewaaid zal de gezonde economische realiteit weer de boventoon voeren.

Goudprijs hikt tegen koersplafond rond $1.295

Goud profiteerde van de onrust van afgelopen week en dan valt de winst van 2,3% op weekbasis tegen. Met de koerswinst van afgelopen week hikt het edelmetaal aan tegen het plafond rond $ 1.295. Er zal vers en negatief nieuws nodig zijn om de goudprijs boven deze barrière te laten handelen.

Komende week is de agenda gevuld met interessante economische cijfers uit Europa. De cijfers over de industriële productie in juni (maandag), economische groei tweede kwartaal (woensdag) en de inflatie in juli (donderdag) zijn de moeite waard.

In de Verenigde Staten zal de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag de aandacht trekken. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa kunnen deze berichten invloed hebben op de verwachtingen die beleggers hebben over het te voeren rentebeleid van de centrale banken.

