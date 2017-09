Op de aandelenbeurs scheen echter de zon. Een nieuw historisch record voor de Dow Jones en een winst van 1,5% op weekbasis voor de AEX index. De euro zakte afgelopen week wat terug en eindigde 0,9% lager dan afgelopen vrijdag. Ook de goudprijs deed met een verlies van 2,0% op weekbasis een stap terug.

Foto: Artemis

Figuur 1: Totale markt voor catastrophe bonds groeit enorm

Catastrophe bonds herverzekeren schade natuurrampen

Catastrophe Bonds zijn obligaties die het risico herverzekeren dat verzekeraars lopen in geval van schade bij natuurrampen zoals orkanen of aardbevingen. Beleggers in catastrophe bonds ontvangen een jaarlijkse rente van ongeveer 5% en krijgen aan het einde van de looptijd hun inleg weer terug. Tenminste, als zich geen natuurrampen voordoen die voor grote materiële schade zorgen. Is dat wel het geval dan krijgen beleggers, afhankelijk van de schade, slechts een gedeelte of helemaal niets terug van hun investering. Catastrophe bonds zijn een interessante belegging omdat het rendement geen verband houdt met economische ontwikkelingen. Of de rente nu stijgt of daalt, dat staat los van het rendement op catastrophe bonds.

De markt in catastrophe bonds is enorm in ontwikkeling en uit de bovenstaande grafiek is te zien dat het aantal obligaties dat jaarlijks wordt uitgegeven door verzekeraars enorm is gegroeid. Toch is de markt voor dit soort obligaties klein in vergelijking met reguliere obligatiemarkten voor staatsleningen en bedrijfsleningen.

Blauwtulp heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om te beleggen in catastrophe bonds en besloten dit niet te doen vanwege het lage rendement in relatie tot het risico en de minder goede verhandelbaarheid.

Foto: Twelve Falcon

Figuur 2: Groot verlies in beleggingsfonds voor catastrophe bonds

Zwaar verlies voor catastrophe bonds

Ondanks dat catastrophe bonds interessant zijn als brede spreiding van de beleggingsportefeuille was het rendement de laatste jaren lager dan daarvoor. De premies om natuurrampen te verzekeren zijn gedaald door het uitblijven van grote rampen en de grote interesse in dergelijke obligaties vanuit grote beleggers zoals pensioenfondsen. En net als bij put-opties op aandelen schieten de premies omhoog wanneer de paniek toeslaat.

In de bovenstaande tabel zijn de rendementen te zien van een beleggingsfonds dat belegt in catastrophe bonds. Was het rendement in 2011-2013 nog 6% per jaar, in de jaren 2014-2017 was dat al teruggezakt naar 3%.