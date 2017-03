Dat is niet het enige waar ik me de afgelopen tijd over verbaas. Hoe kan het bijvoorbeeld dat terwijl iedereen het over deglobalisering heeft de wereldhandel de afgelopen maanden zo enorm is opgeveerd? Misschien is deze onverwacht sterke opleving van tijdelijke aard, en is deze mogelijk versterkt door het aflopen van een Chinees programma om autoverkopen te stimuleren. Het is ook denkbaar dat het juist gaat om een verdere versnelling van de wereldwijde groei.

Een ander punt van verbazing: hoe kan het dat de kerninflatie in de meeste ontwikkelde economieën nauwelijks van haar plaats komt, terwijl de headline-inflatie veel sterker stijgt dan verwacht, en de arbeidsmarkten aantrekken? Is de angst onder werknemers voor concurrentie van technologie misschien heel groot?

Verbazende draai van de Fed

Het meest heb ik me nog verbaasd over de plotselinge draai van de Fed van een geduldig afwachtende houding naar de aankondiging dat een renteverhoging half maart waarschijnlijk wordt doorgevoerd. De opleving van de aandelenmarkten en de verbeterde vertrouwensindicatoren waren daarvoor wellicht de aanleiding, ondanks het ontbreken van voldoende data die bevestigen dat de Amerikaanse economie daadwerkelijk verder aantrekt. Wie weet neemt de Fed wel een voorschot op de gevolgen van de overheidsbestedingen die Trump van plan is te doen. Maar waarom dan nu wel, en twee maanden geleden niet?

Ik vermoed dat het te maken heeft met een zeker opportunisme van de Fed, die de stijgende aandelenkoersen en vertrouwenscijfers aangrijpt om in actie te komen nu de rente nog steeds te dicht bij nul staat. Let wel: dat is slechts een vermoeden.

Bloedbad

Toch is opportunisme van de Fed niet zonder risico. We hebben de afgelopen jaren immers geleerd dat de wereldwijde financiële cyclus in grote mate afhankelijk is van de Amerikaanse rente en de dollar, gezien de berg dollarschuld die in de rest van de wereld opgestapeld ligt. Weliswaar is 25 basispunten maar een kleine stap, maar als de markten de koerswijziging van de Fed zien als een teken van een nieuwe, agressievere aanpak, kan dat leiden tot een forse stijging van de dollar en de rente op Amerikaanse staatsobligaties. Dat zou wel eens een bloedbad in de rest van de wereld kunnen veroorzaken.