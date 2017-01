Dollar wacht nog op Trump-effect

2017 beloofde aanvankelijk het jaar te worden van een stijgende dollar. De Amerikaanse economie komt steeds beter op toeren. Het IMF voorspelt dat de groei toeneemt van 1,6% in 2016 tot 2,3% in het lopende jaar. Dat is een behoorlijk verschil met de eurozone, waar de economische groei juist iets lijkt af te nemen tot 1,6%. De inflatieverwachtingen nemen eveneens toe. Daarmee ontstaat steeds meer ruimte voor de Federal Reserve om de rente op te schroeven.

Amerikaanse lange rente schiet omhoog

De Amerikaanse centrale bank komt woensdag bij elkaar. De financiële markt verwacht dat Fed-voorzitter Janet Yellen de rente deze keer ongemoeid laat, maar dat er voor het eind van het jaar twee of misschien wel drie verhogingen gaan komen. Een verdere stijging van de korte rente laat dus nog even op zich wachten, maar de lange rente heeft al een flinke rit achter de rug. Het rendement op 10 jaars-staatsobligaties is omhoog geschoten van 1,6% in oktober tot meer dan 2,5% tegenwoordig. De laatste weken tekent zich daarbij een opvallend patroon af.

Trendbreuk dollar en rente

Een stijging van het rendement op Amerikaanse staatsobligaties gaat bijna altijd gepaard met een opmars van de dollar. Het vooruitzicht van een hoger rendement maakt het namelijk aantrekkelijker voor partijen om hun reserves in dollars aan te houden. Sinds de dagen voor kerst is de Amerikaanse munt met 3% gedaald ten opzichte van de euro. Ook ten opzichte van andere munten gaf de dollar terrein prijs, terwijl de lange rente verder opliep. Ondertussen hielden de aandelenmarkten in de Verenigde Staten de wind in de rug. De Dow Jones Index sloot woensdag 25 januari voor het eerst boven het niveau van 20.000 punten.

Trump-effect

De opmerkelijke dollarzwakte is voor een groot deel toe te schrijven aan de op 20 januari aangetreden president Donald Trump. In de verkiezingsstrijd en in de aanloop naar zijn inauguratie heeft hij geen mogelijkheid nagelaten om te benadrukken dat een sterkte munt ten koste gaat van de Amerikaanse concurrentiepositie. Door de plannen van Trump om allerlei invoerheffingen in te voeren, neemt het risico op een handelsoorlog die leidt tot een verzwakking van de Amerikaanse munt toe.

Voorbij de ruis kijken

Het is niet eenvoudig om de huidige commotie rondom Trump te negeren. Op termijn krijgt de valutawereld echter weer oog voor alle onderliggende ontwikkelingen die de waarde van de Amerikaanse munt juist omhoog stuwen. Naar verwachting gaat de Fed in de loop van het jaar de korte rente verder verhogen, terwijl de lange rente de opmars al overtuigend heeft ingezet door het vooruitzicht van een aantrekkende economische groei en een oplopende inflatie. Alles wijst er zo op dat de recente zwakte een schijnbeweging is en dat de pariteit tussen dollar en euro in de loop van het jaar wordt bereikt.

Laurens Maartens is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij is in 1998 zijn loopbaan begonnen bij de Zwitserse bank UBS. Sindsdien is hij werkzaam geweest bij verschillende partijen in binnen- en buitenland. Hij geeft commentaar op de actuele valuta-ontwikkelingen in kranten, op websites en op de radio. Daarnaast verzorgt hij lezingen en trainingen voor ondernemers op het gebied van valutamanagement. Hij drukt daarbij deelnemers op het hart om vooral te kiezen voor eenvoudige en goedkope valutaproducten. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV.