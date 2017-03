De flinke daling van de olieprijs in de eerste helft van maart echoot hard door op valutamarkten. Een vat brent-olie kost tegenwoordig iets minder dan $52. Dat is het laagste niveau sinds december vorig jaar. Aan het eind van februari werd datzelfde vat nog voor meer dan $56 verhandeld. De terugval van de olieprijs leidt zet de valuta’s van grote olieproducenten onder druk. In de eerste twee weken van maart zijn de Canadese dollar (de loonie) en de Russische roebel met 2% gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De waarde van de Noorse kroon viel met bijna 3% terug.

Schijnbeweging op valutamarkt

Met de daling van de olievaluta’s is de link met de olieprijs weer hersteld. In de eerste weken van het jaar leek het er even op dat die band was doorgesneden. Net als nu ging de olieprijs toen hard omlaag, maar de loonie, roebel en kroon schoten toen omhoog. Die schijnbeweging werd veroorzaakt doordat financiële markten indertijd meer aandacht hadden voor de onzekerheid rond het beleid van nieuwe president Donald Trump dan voor de impact die de dalende olieprijs had op de handelsbalans van grote exporteurs van deze grondstof.

Circa 60% van de export van Noorwegen bestaat uit olie en aardgas. De prijzen van deze grondstoffen zijn de afgelopen jaren hard gedaald. Olie-importerende landen hoeven minder kronen af te rekenen voor deze brandstoffen en dat heeft tot gevolg dat de munt sinds het voorjaar van 2014 met 30% is gedaald ten opzichte van de dollar. Ondanks die scherpe daling is de kroon volgens de OESO (Organisatie Economische voor Samenwerking en Ontwikkeling) na de Zwitserse franc de meest overgewaardeerde munt ter wereld. De organisatie maakt dat overzicht aan de hand van de koopkracht van de verschillende valuta’s.

Rente en olie

Hoewel de olieprijs onlangs wat is gedaald en de waardering volgens de OESO hoog ligt, is het nog geen uitgemaakte zaak dat de kroon meer terrein gaat prijsgeven op andere valuta’s. Ondanks de recente daling ligt de olieprijs namelijk nog een stuk hoger dan het gemiddelde van $45 waarvoor een vat in 2016 werd verhandeld. Bovendien ligt de rente in Noorwegen hoger dan in de eurozone. Dat maakt het aantrekkelijk voor partijen om hun vermogen in kronen in plaats van euro’s aan te houden.

Het renteverschil is niet heel erg groot. De Noorse centrale bank heeft vorige week donderdag de rente gehandhaafd op 0,5%, terwijl de belangrijkste tarieven van de Europese Centrale Bank op 0% of net daaronder liggen. Hoewel een dalende inflatie het mogelijk maakt om de Noorse rente wat verder te verlagen, zal de centrale bank zich met het oog op de verhittende huizenmarkt wel drie keer bedenken voordat het de rente opnieuw terugschroeft. Zolang de olieprijs nog duidelijk boven het niveau van 2016 staat en de lokale centrale bank pas op de plaats maakt, hoeven beleggers niet te rekenen op vuurwerk van de Noorse kroon.

Laurens Maartens is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij is in 1998 zijn loopbaan begonnen bij de Zwitserse bank UBS. Sindsdien is hij werkzaam geweest bij verschillende partijen in binnen- en buitenland. Hij geeft commentaar op de actuele valuta-ontwikkelingen in kranten, op websites en op de radio. Daarnaast verzorgt hij lezingen en trainingen voor ondernemers op het gebied van valutamanagement. Hij drukt daarbij deelnemers op het hart om vooral te kiezen voor eenvoudige en goedkope valutaproducten. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV.