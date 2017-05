De zege van Macron werd op financiële markten simpelweg voor kennisgeving aangenomen. Hoewel het gevaar dat Frankrijk onder Marine Le Pen uit de euro stapt definitief is geweken, sloten de belangrijkste Europese beursindices maandag in de min. Op valutamarkten steeg de Europese munt licht ten opzichte van onder meer de Japanse yen en de Zwitserse franc, maar daalde juist ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Nieuwe trend bepaalt valutarichting

De lauwe marktreactie wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat handelaren de afgelopen weken al positie hebben gekozen voor een overwinning van Macron. Vlak na de eerste ronde van de Franse verkiezingen op 22 mei schoot de euro met 2% omhoog tot 1,09 dollar. De munt liep daarna verder op tot 1,10 vlak voor de beslissende verkiezingsronde, waarna de stemming weer omsloeg. Dat heeft alles te maken met het verschuiven van de aandacht van de Europese politiek naar een meer structurele trend.

Amerikaanse rente loopt op

De rente op Amerikaanse 10 jaars-staatsobligaties is na een behoorlijke daling tussen half maart en half april opgeveerd van 2,2% naar 2,4%. Een hogere rente maakt het aantrekkelijker voor partijen om hun vermogen in dollars aan te houden. Het heeft er bovendien alle schijn van dat ook de korte Amerikaanse rente binnenkort gaat stijgen. De groei van de economie van 0,7% in het eerste kwartaal maakte weinig indruk, maar de onderliggende ontwikkelingen zijn zeer gunstig. De werkloosheid is gedaald tot het zeer lage niveau van 4,4% en de huizenprijzen lopen gestaag op. De winsten van het Amerikaanse (beursgenoteerde) bedrijfsleven zijn in de eerste maanden van het jaar met circa 10% gegroeid.

Europese inhaalslag

Door het positieve economische beeld ligt de drempel voor de Federal Reserve (Fed) om bij de volgende bijeenkomst half juni ook de korte rente wat op te schroeven. In Europa is de rente zeer laag. Daar komt op korte termijn geen verandering in, maar de kans is groot dat de groeicijfers over het eerste kwartaal volgende week leiden tot een nieuwe ronde van speculaties dat een Europese renteverhoging dichterbij is dan veel partijen nu nog incalculeren. Voor het zover komt moet de Europese Centrale Bank (ECB) eerst nog stoppen met het opkopen van obligaties en andere activa; een stimuleringsmaatregel waarover ECB-president Mario Draghi tijdens zijn bezoek aan de Tweede Kamer veel kritiek kreeg.

Nieuwsstroom is ruis

In de nieuwsstroom gaat de komende tijd ongetwijfeld weer veel aandacht uit naar de Britse Lagerhuisverkiezingen op 8 juni en de Duitse Bondsdagverkiezingen die in september worden gehouden. De richting van de euro/dollar wordt voorlopig echter vooral bepaald door de economische- en renteontwikkelingen aan beide zijdes van de Atlantische Oceaan. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de wisselkoersverhouding de komende weken een zijwaartse beweging maakt, met mogelijk een wat sterkere dollar in de aanloop naar het volgende rentebesluit van de Fed.

Laurens Maartens is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij is in 1998 zijn loopbaan begonnen bij de Zwitserse bank UBS. Sindsdien is hij werkzaam geweest bij verschillende partijen in binnen- en buitenland. Hij geeft commentaar op de actuele valuta-ontwikkelingen in kranten, op websites en op de radio. Daarnaast verzorgt hij lezingen en trainingen voor ondernemers op het gebied van valutamanagement. Hij drukt daarbij deelnemers op het hart om vooral te kiezen voor eenvoudige en goedkope valutaproducten. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV.