Duitsland moet hand in eigen boezem te steken

Komende donderdag is er een beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) in de Estse hoofdstad Tallinn. Voorzitter Mario Draghi heeft al duidelijk laten doorschemeren dat de ECB haar koers niet gaat veranderen. De bank is extreem voorzichtig met het afbouwen van stimulerende maatregelen – met name het opkopen van (staats)obligaties en andere activa met een maximale waarde van €60 miljard per maand.

Duitse kritiek



Met zijn voorzichtige koers lokt Draghi ongetwijfeld opnieuw een paar snedige opmerkingen uit van bondskanselier Angela Merkel of een andere hooggeplaatste Duitse functionaris. Wat betreft Duitsland kan de ECB namelijk niet snel genoeg een begin maken met het verhogen van de rente. Het land loste eerder dit jaar Groot-Brittannië af als snelst groeiende economie binnen de G7. De werkloosheid is minder dan 4% en het producentenvertrouwen is gestegen tot het hoogste niveau sinds halverwege 2011.

Merkel heeft een heel sterk punt met haar kritiek op het beleid van Draghi. Ze zou daarvoor een stuk meer steun krijgen als ze ook bereid was om de hand in eigen boezem te steken. De koers van de ECB is de afgelopen jaren in de eerste plaats gericht op het ondersteunen van landen aan de Europese periferie. Die krijgen de ruimte om hun overheidsfinanciën op orde te krijgen. De maatregelen spelen indirect de Duitse exportsector flink in de kaart. Door de lage rente staat de euro 10% tot 20% lager ten opzichte van andere valuta’s dan wanneer de ECB zou kiezen voor een normaal economisch beleid. Het overschot op de Duitse betalingsbalans van circa €270 miljard in 2016 was nog groter dan dat van China.

Niet geloofwaardig



Het argument van Merkel dat dit te danken is aan de hoge kwaliteit van de Duitse producten heeft zijn geloofwaardigheid langzamerhand verloren. De druk op Duitsland om de investeringen op te schroeven neemt gestaag toe. Een groot deel van de Duitse infrastructuur kan wel een likje verf gebruiken. Hierdoor kan een vliegwieleffect op gang gebracht worden, want behalve bouwbedrijven profiteren ook toeleveringsondernemingen en andere concerns van de hogere overheidsinvesteringen. Naast meer investeringen moet ook de Duitse consumptie worden aangejaagd door de lonen te verhogen. Dat kan de vonk zijn die de Europese economie weer op gang brengt.

Zover gaat het voorlopig helaas niet komen. Duitsland probeert krampachtig het goede voorbeeld te geven door het begrotingsoverschot van ruim € 20 miljard vorig jaar te gebruiken voor het verlagen van het staatsschuld. Als percentage van het bruto binnenlands product is de staatsschuld gedaald van 81% in 2010 tot 68,3% vorig jaar. De grens van 60% zoals die in het Verdrag van Maastricht is vastgelegd komt steeds dichterbij. Dat is mooi voor Duitsland, maar de rest van de wereld schiet daar niets mee op. Trump heeft al regelmatig felle kritiek geuit op de oneerlijke concurrentiepositie van Duitse bedrijven.

Gevaar dichtbij huis



Merkel heeft alle recht om naar de kritiek van Trump te negeren. Het werkelijke gevaar ligt een stuk dichter bij huis. Samen met Duitsland haalde ze een maand geleden opgelucht adem toen Emmanuel Macron afgetekend de Franse verkiezingen won. Daarmee lijkt het populistische gevaar dat de Europese eenheid bedreigt de grond in te zijn gedrukt. De belangrijkste oorzaak van de opkomst van het populisme is echter niet weggenomen. Er zijn EU-brede hervormingen nodig om problemen zoals scheve inkomensverhoudingen aan te pakken. Als Merkel koppig vasthoudt aan haar eigen koers, loopt ze het risico dat ze bij de volgende verkiezingsrondes wel degelijk te maken krijgt met populistische regeringen in omliggende landen.

Door de portemonnee te trekken en de investeringen op te voeren kan Merkel vier vliegen in één klap slaan. Ze snoert de critici op het Duitse handelsoverschot de mond. De Duitse consument is blij door de hogere lonen en zal meer gaan consumeren. De Europese economie krijgt een duw in de rug. Hierdoor komt een eerste renteverhoging een stapje dichterbij. Dat kan op de valutamarkten tot uitdrukking komt in een sterkere euro. Bovendien liggen over enkele jaren de snelwegen, vliegvelden en havens in Duitsland er een stuk beter bij. Merkel: kijk eens goed in de spiegel en trek de portemonnee.

Laurens Maartens is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij is in 1998 zijn loopbaan begonnen bij de Zwitserse bank UBS. Sindsdien is hij werkzaam geweest bij verschillende partijen in binnen- en buitenland. Hij geeft commentaar op de actuele valuta-ontwikkelingen in kranten, op websites en op de radio. Daarnaast verzorgt hij lezingen en trainingen voor ondernemers op het gebied van valutamanagement. Hij drukt daarbij deelnemers op het hart om vooral te kiezen voor eenvoudige en goedkope valutaproducten. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV.