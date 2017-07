Zwitserse franc in vrije val

De Zwitserse franc heeft de laatste weken een vrije val ingezet. In de loop van vorige week ging de munt met ruim 3% onderuit ten opzichte van de euro. Die terugval werd enthousiast ontvangen door Thomas Jordan; de voorzitter van de Zwitserse centrale bank (SNB). Jordan doet al jaren heel veel moeite om de waarde van de munt verder omlaag te duwen. De SNB hanteert sinds begin 2015 een rente van -0,25%. De negatieve rente maakt het voor grote partijen onaantrekkelijk om hun geld in francs aan te houden.

Schokeffect bijna uitgewist

Door de terugval van de franc bereikte de euro het hoogste niveau ten opzichte van de munt sinds de SNB er in januari 2015 plotseling voor koos om het vaste koersplafond van EUR/CHF 1,20 los te laten. Hierdoor schoot de franc in één klap met 40% omhoog. Door de koerszwakte van de afgelopen maanden is de euro echter weer opgelopen ten opzichte van de franc tot CHF 1,14. Daarmee is het effect van de koersdaling na ruim 2,5 jaar bijna ingelopen. Dat komt niet zo zeer door het beleid van de SNB, maar andere marktfactoren.

Anticiperen op koersomslag

ECB In de eerste plaats zijn dat aanwijzingen voor een aantrekkende economische groei en een oplopende inflatie in de eurozone. Hierdoor durven handelaren voorzichtig vooruit te blikken naar het moment waarop de ECB de stimuleringsmaatregelen terugdraait en de rente weer gaat verhogen. Dit is een van de belangrijkste thema’s op de valutamarkten in 2017. Het vooruitzicht van een stijgende Europese rente heeft de euro sinds de jaarwisseling met 12% gestuwd ten opzichte van de dollar, 5% ten opzichte van het Britse pond en met ruim 6% ten opzichte van de Zwitserse franc.

Aangenaam klimaat

Een andere factor die meespeelt, is het aangename klimaat op financiële markten. De redelijke economische cijfers in veel landen en het uitblijven van geopolitieke crises of andere nare verrassingen zorgt ervoor dat beleggers steeds meer risico durven te nemen. Een populaire constructie voor onder meer hedgefondsen is het lenen van geld in Zwitserse francs. Bij de huidige rentestand krijgen ze daarvoor vaak zelfs rente toe. De middelen investeren ze in markten waar ze uitzicht krijgen op een hoger rendement, zoals in opkomende landen. In de beleggingswereld wordt dit een ‘carry-trade’ genoemd.’

Jordan krijgt zijn zin

Zolang het economisch herstel in Europa meer vorm krijgt en er geen verandering komt in de rust op financiële markten, ligt het voor de hand dat het terreinverlies van de Zwitserse franc verder oploopt en dat de Zwitserse centrale bank haar zin krijgt. Het is echter erg risicovol om daarop in te spelen. Een plotselinge tegenvaller zal ertoe leiden dat partijen hun risico’s gaan afdekken. In dergelijke situaties heeft de Zwitserse franc een rol als veilige haven waar iedereen graag zijn vermogen parkeert tot de storm in de financiële wereld gaat liggen. In theorie lijkt het heel eenvoudig om in te grijpen, zodra de nervositeit bij beleggers toeneemt. De praktijk wijst echter uit dat het lastig is om bij te sturen als iedereen tegelijkertijd door dezelfde deur wil. De franc kan dan erg snel sterker worden.

Laurens Maartens is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij ( www.nbwm.nl). Hij is in 1998 zijn loopbaan begonnen bij de Zwitserse bank UBS. Sindsdien is hij werkzaam geweest bij verschillende partijen in binnen- en buitenland. Hij geeft commentaar op de actuele valuta-ontwikkelingen in kranten, op websites en op de radio. Daarnaast verzorgt hij lezingen en trainingen voor ondernemers op het gebied van valutamanagement. Hij drukt daarbij deelnemers op het hart om vooral te kiezen voor eenvoudige en goedkope valutaproducten. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij.