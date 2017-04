Met een schaamteloosheid die we inmiddels van president Donald Trump wel gewend zijn, twitterde hij onlangs over de ‘belachelijke standaard van de eerste 100 dagen’, terwijl hij nota bene zelf tijdens zijn campagne met 28 beloftes voor diezelfde 100 dagen kwam (waaronder tien brede wetsvoorstellen). Dit ‘contract met de Amerikaanse kiezer’ is nog steeds na te lezen op internet. Interessante lectuur.

Wat is er van deze beloftes terecht gekomen? Ik moest wel lachen om Alec Baldwin in de rol van Trump die aan zijn vice-president Mike Pence vroeg een lijst voor te lezen van zijn 100-daagse resultaten: “Natuurlijk, meneer”, antwoorde Pence. “Droeg Neil Gorsuch voor {als opperrechter]”.

“God, ik houd van die lijst”, antwoordde Trump “Wat een mooie, lange lijst”. Tikje overdreven misschien, maar niet heel erg. De door Trump veelgesmade ‘media’ beschouwen zijn eerste 100 dagen inmiddels als de zwakste van elke naoorlogse president.

Foto: AP

Blij met gebrek aan resultaten

Als belegger kunnen we alleen maar blij zijn met dit gebrek aan resultaten: NAFTA is nog niet heronderhandeld of opgezegd, China is niet bestempeld tot valutamanipulator, de twee miljoen deportaties zijn nog niet gerealiseerd, Obamacare is niet ontmanteld. Handelsoorlogen zijn vooralsnog uitgebleven (beperkte schermutselingen over staal, hout en melk lijken meer voor de bühne). Zolang vliegdekschepen de verkeerde kant opvaren, blijven de geopolitieke risico’s beperkt. De ‘deal’ met Iran staat nog steeds, geen toenadering tot Rusland ten koste van de NAVO en (Oost-) Europa.

Wetgevend moeras

Sinds de verkiezing van Trump heeft de Amerikaanse beurs het prima gedaan (bijna 12% voor de S&P500). Dit kan je proberen te rationaliseren door de verwijzen naar de hoop op radicale belastingverlaging, deregulering van de energie- en financiële sector en grootse infrastructurele projecten en dan de risico’s op protectionisme en handelsoorlogen te bagatelliseren. Zou deze verklaring kloppen, moeten we dan niet vrezen voor een correctie? Weliswaar heeft Trump op de valreep nog een vage schets van belastingverlaging gegeven, maar niemand gelooft dat dit kans van slagen in het Congres heeft. Kenmerkend is wel dat Trump ook hier weer de weg van de minste weerstand gekozen heeft door geen enkele dekking ter financiering van zijn voorstellen aan te geven. Hij maakt het zich wel weer heel gemakkelijk zo. Dat schuld- en tekorthaviken in het Congres hem hier mee laten wegkomen, acht ik onwaarschijnlijk. Net als met Trumpcare, komt Trump met zijn belastingplannen waarschijnlijk vast te zitten in het wetgevende moeras.

Geen brokken gemaakt

Vermoedelijk heeft de recente beursontwikkeling niet zozeer te maken met de kans op het al dan niet realiseren van Trump’s agenda, maar meer met een algemene verbetering van de wereldconjunctuur die zich al kort voor het aantreden van Trump afkondigde. In de Eurozone kunnen we bijvoorbeeld beginnen te dromen over een groeivoet boven de 2.0% dit jaar. De populistische revolte is na Brexit en misschien vooral dankzij het wispelturige gedrag van Trump tot staan gekomen, in elk geval in Nederland en het cruciale Frankrijk (Italië blijft nog een zorgenkind). Als beleggers moeten we hopen dat Trump blijft handelen in de geest van de Tao (‘doe niets’) en zal zijn grootse verdienste daaruit bestaan dat hij geen brokken gemaakt heeft.