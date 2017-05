Vandaag begon de tweede dag van onze China-beleggingsreis al vroeg, met een uitgebreide discussie met een beleggingsstrateeg van een grote zakenbank. Onze gesprekspartner gaf aan dat de Chinese economie dit jaar wederom met 6,7% zal groeien en dat de Chinese overheid deze hoge groeivoet aangrijpt om maatregelen te nemen tegen de excessen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan in de financiële sector.

Gestimuleerd door een zeer lage rentevoet zijn Chinese (lokale) banken zeer actief geweest met het financieren van speculatieve investeringen, waaronder leningen aan het midden- en kleinbedrijf via het zogeheten ‘schaduwbankieren’ en financiering van vastgoedprojecten. De vastgoedluchtbel in Shanghai is ondertussen van een dusdanig grote omvang dat een junior medewerker van een bank al snel 70% van zijn beschikbare inkomen uitgeeft aan zijn of haar woonlasten. Het alternatief is: langer blijven wonen bij je ouders.

Tijdens ons bezoek aan de aandelenbeurs van Shanghai leren we dat er dagelijks nieuwe beursintroducties plaatsvinden. Inschrijven op deze IPO’s is populair onder Chinese particuliere beleggers aangezien de eerste handelsdag meestal begint met een aanzienlijke koerssprong. Hoewel deze door de toezichthouder beperkt wordt tot een maximum van 44%.

Buitenlandse beleggers richten zich voornamelijk op beleggingen in bedrijven die producten of diensten leveren aan de Chinese consument. Vandaag bezochten wij bijvoorbeeld het aan de beurs van Hong Kong genoteerde GoodBaby. Deze producent van kinderproducten maakt o.a. kinderwagens onder haar eigen merken, maar ook voor westerse merken zoals Thule en Quinny.

Met een marktkapitalisatie van ongeveer € 450 miljoen is dit niet eens zo’n heel groot bedrijf, maar toch weten alle kinderstoelfabrikanten hun weg te vinden naar dit bedrijventerrein buiten Shanghai, aangezien hier ook het enige testcentrum ligt waar met snelheden van vijftig kilometer en meer, de effecten van een aanrijding gesimuleerd kunnen worden op autozitjes. We bekijken een van de veertig testen die dagelijks wordt uitgevoerd. Een indrukwekkend maar ook huiveringwekkend schouwspel. Het toont verder aan dat China steeds meer opklimt in de waardeketen door specifieke kennis en niet langer alleen maar wordt gezien als de ‘fabriek van de wereld’.

Aan het einde van de dag bezochten we Vipshop.com. Dit bedrijf is in China erg bekend om haar ‘flash sales’. Merkfabrikanten kunnen onverkochte voorraden via Vipshop.com alsnog tegen zeer scherpe prijzen van de hand doen. Met een marktkapitalisatie van € 6,2 miljard is dit een vrij aanzienlijk bedrijf, maar wat vooral indruk maakte was de bijna volledig geautomatiseerde sorteerstraten waarmee in het afgelopen kwartaal 26 miljoen klanten van een bestelling werden voorzien. Op de knalroze website van het bedrijf zorgden met name Chinese vrouwen voor een kwartaalomzet van ca € 2 miljard, een stijging van 31,1% met een jaar geleden. Ook online zijn Chinese koopjesjagers steeds nadrukkelijker aanwezig.

Lodewijk van der Kroft, partner bij Comgest, doet deze week verslag voor DFT van een beleggersdelegatie naar China. Zij spreken in Shanghai en Hangzhou met diverse analisten, bedrijven en ambtenaren om een betere indruk te krijgen van de kansen en bedreigingen van beleggen in China. Comgest is een beheerder van € 21,8 miljard (per ultimo 2016) aan toevertrouwd vermogen.