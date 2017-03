Dutch Discount

Dijsselbloem vindt dat Nederland de naïviteit moet afschudden en de strategisch-economische belangen van het bedrijfsleven beter moet waarborgen. Maar, nog geen tien jaar geleden werd er in de financiële pers regelmatig gesproken over de Dutch Discount. De vooral door Amerikaanse beleggers gehate constructie met een Stichting Administratiekantoor, werd telkens opgevoerd als oorzaak van de onderwaardering van Nederlandse aandelen. Vooraanstaande topmannen uit het bedrijfsleven als Rijkman Groenink en Jan Bennink braken de beschermingsconstructies nadien echter af onder het motto dat de beste bescherming een hoge beurskoers is. Dit tot tevredenheid van institutionele beleggers en activistische aandeelhouders.

De slinger gaat weer terug

We zijn inmiddels een crisis verder en het aantal Nederlandse beursfondsen is uitgedund. Als gevolg daarvan lijkt de slinger helemaal de andere kant op te gaan: bescherming is weer goed. Het biedt een adequate afweer tegen hedgefondsen en activistische aandeelhouders die als hongerige wolven een bedrijf aanvallen voor snel gewin. In dit licht past ook de opmerking van Dijsselbloem. Zijn de zorgen van de minister terecht?

Beursfondsen staan permanent te koop

Nederlandse beursfondsen blijken in de praktijk inderdaad een geliefde overnameprooi. Het zijn zeker geen willoze slachtoffers. De meeste ondernemingen weten zich flink beschermd tegen mogelijke overnames. Een vijandige overname is daardoor veelal gedoemd te mislukken. Volgens Dijsselbloem, waarbij hij zich baseert op een onderzoek van het Financieele Dagblad, staan maar liefst 11 van de 25 fondsen uit de AEX te koop. Maar in feite staat een beursgenoteerd bedrijf permanent te koop. De beurskoers geeft daarbij in beginsel aan welke dagkoers beleggers op een onderneming plakken. Als een partij meent dat er onder zijn zeggenschap meer uit een onderneming te halen valt, kan deze eigenaar worden door een aantrekkelijk bod te doen op de aandelen van dat bedrijf.

Nederlandse fondsen goed beschermd

In de praktijk blijken Nederlandse ondernemingen allerhande beschermingsconstructies in stelling te brengen om buitenstaanders te weren. In tegenstelling tot de meeste van hun Amerikaanse evenknieën blijken bedrijven met een notering aan de drie belangrijkste indices (AEX, AMX en ASCX) vrijwel allemaal de mogelijkheid te hebben ongewenste kapers de deur te wijzen. De zwaarst beschermde bedrijven zijn overigens bodemonderzoeker Fugro (jaja, Boskalis) en TMG (jaja, De Mol). Beide zijn uitgerust met maar liefst vijf van de zeven mogelijke verdedigingswallen. Een vijandig bod zou zo bezien geen schijn van kans moeten hebben. Ook Arcadis en TKH zijn zeer goed beschermd.

Een hoge beurskoers de beste bescherming

Een van de minst beschermde bedrijven is bijvoorbeeld Royal Dutch Shell. De enorme beurswaarde geldt als de beste bescherming van Neerlands grootste beursfonds. Dat dacht men tot voor kort overigens ook van Unilever. Hoewel Nederlandse beursfondsen dus behangen zijn met beschermingsconstructies, betekent dat nog niet dat een overnamepoging op voorhand kansloos is. Beschermingsconstructies worden vooral geactiveerd tegen vijandige overnames. Zodra men het zittende management meekrijgt heeft een overnamepoging wel degelijk kans van slagen.

Andere beschermingswallen

Verder kunnen bedrijven nog prioriteitsaandelen uitgeven, waar bijzondere rechten aan worden toegekend. Een bedrijf kan het stemrecht simpelweg beperken. Ook structuurregimes, verkoop van kroonjuwelen, gifpillen en witte ridders verschijnen regelmatig ten tonele. Zoals hierboven aangehaald vormt een hoge beurskoers echter de beste bescherming van allemaal. Maar dan nog, een buitenlandse overname hoeft ook helemaal niet slecht te zijn. Zo zijn de meeste AEX-fondsen zelf ook groot geworden. Een buitenlandse overname kan zorgen voor een toename van kennis, technologie, kapitaal, schaalgrootte en toegang tot nieuwe markten. Bovendien wil na een buitenlandse overname het aantal banen ook weleens groeien. Zo bezien hoeft het niet zo verkeerd te zijn dat Amerikaanse multinationals profiteren van de sterke dollar en de lage Europese rente.

Een teken des tijds

De opmerking van Dijsselbloem is meer dan wat ook een teken des tijds. Waar het Nederlandse bedrijfsleven vroeger met de borst naar voren de wereldzeeën overging op zoek naar nieuwe prooien, lijkt men tegenwoordig angstig weg te kruipen achter de dijken, uit vrees voor boze buitenlandse rovers. Het is een verandering van mentaliteit, kenmerkend voor de fase waarin de economie zich bevindt. Of bevond, want nu het langzaamaan weer beter gaat zal ook deze mentaliteit vast veranderen. Dan zal het ongetwijfeld weer worden; hit the bid and sell the shit…