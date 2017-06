Nieuwe Zijderoute

Niet alleen op economisch en technologisch vlak is China een voorloper, ook op politiek vlak krijgt het land steeds meer te zeggen. Sinds 2014 maakt het land honderden miljarden euro’s vrij voor de Nieuwe Zijderoute. Dit project moet de internationale handelsrelaties tussen China, het Midden-Oosten en Europa verder versterken.

Om deze intenties te onderstrepen richtten de Chinezen in datzelfde jaar de Aziatische Infrastructurele Investeringsbank (AIIB) op. De AIIB zag op Chinees initiatief het levenslicht om duurzame economische groei te stimuleren in Azië. Zoals de naam al doet vermoeden wordt die groei voornamelijk gecreëerd door te investeren in infrastructuur. Dat is niet alleen in Azië zeker nodig, maar het ondersteunt de Nieuwe Zijderoute eveneens. Hierbij kan gedacht worden aan investeringen in wegen en havens, maar ook in elektriciteitsvoorziening, water en gas. De AIIB wil dit jaar voor een bedrag van 2,5 miljard dollar aan leningen uitgeven.

Meer macht

Daarnaast geeft de bank de Chinezen binnen de regio veel meer macht. De bank heeft de potentie om uit te groeien tot één van de grootste geldschieters in Azië en kan zo ‘concurreren’ met instanties als de Wereldbank en de Aziatische Ontwikkelingsbank. Hoewel ze zelf beweren van niet, heeft China wel degelijk de broek aan bij de AIIB, daar kan geen twijfel over bestaan. Naast het feit dat het hoofdkantoor in Beijing staat, bezit China het merendeel van de aandelen in de bank (28 procent). India is de tweede grootste aandeelhouder met een belang van 8 procent.

Landen buiten de Aziatische regio mogen overigens eveneens participeren in de AIIB. Nederland vroeg in april 2015 het lidmaatschap aan. Inmiddels zijn er 77 landen lid en dat aantal groeit. In mei kwamen er zeven leden bij en begin juni trad Hong Kong toe. De Verenigde Staten en Japan zijn de opvallende afwezigen op het AIIB-feestje. Maar ja, ze zouden toch moeten toegeven dat China op wereldniveau een steeds belangrijkere positie inneemt…

MSCI?

Hoewel je als belegger eigenlijk niet meer om Chinese aandelen en de stand van de Chinese economie heen kan, tonen onder andere bovenstaande ontwikkelingen aan dat beleggers alert moeten blijven. Wie weet worden deze de Chinese A-aandelen eindelijk officieel opgenomen in de aandelenindices van MSCI. Dat zou niet zo raar zijn! De beslissing is al een paar keer uitgesteld, maar door maatregelen die de liquiditeit hebben verbeterd is nu aan het merendeel van de voorwaarden voldaan. Alleen short gaan behoort (nog) niet tot de mogelijkheden en dat is op zich wel een van de MSCI-voorwaarden.

Een (beperkte) opname in de wereldindex is alleen al symbolisch van grote waarde. De Chinese beurzen vormen inmiddels samen met de beurs van Hong Kong gemeten in marktkapitalisatie de tweede grootste aandelenmarkt ter wereld. De omvang van deze beurzen is zo gegroeid dat hier inmiddels de meeste handel per dag plaatsvindt. Met een opname in de MSCI Emerging Markets-index zal de vraag naar Chinese aandelen vanuit de hele wereld groeien.

Volkscongres

Economische ontwikkelingen in China krijgen een steeds grotere invloed op de financiële markten waar ook ter wereld. De plotselinge devaluatie van de yuan bijvoorbeeld veroorzaakte in augustus 2015 een wereldwijde correctie op de aandelenmarkten. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen aangezien de Chinese economie met rasse schreden de grootste economie ter wereld wordt.

Tot deze herfst, wanneer het negentiende Nationaal Volkscongres gehouden wordt in Beijing, hoeven beleggers weinig rumoer uit China te verwachten. Tijdens dit congres worden de nieuwe plannen gepresenteerd en een eventuele wisseling van leiderschap besproken. Het Nationale Volkscongres vindt één keer in de vijf jaar plaats en is heel belangrijk voor de Communistische partij. Alleen al om de rust te bewaren zullen tot die tijd de (gemanipuleerde) economische cijfers die door de Chinese overheid gepubliceerd worden, goed blijven. Verstandig is het daarom te letten op het verloop van de yieldcurve van Chinese obligaties.

Kijk verder

De komende jaren wordt het voor beleggers nog essentiëler om verder te kijken dan de eigen landsgrenzen. Het charmeoffensief van China versterkt haar positie in en invloed op de financiële wereld verder. Het grote aantal initiatieven zoals de investeringsbank maar ook de Nieuwe Zijderoute zullen de verhoudingen in de wereld definitief veranderen. Sluit daar noch als mens noch als belegger je ogen voor.