De goede bedoelingen lijken echter steeds meer weg te zakken in het moeras van Washington. Hetzelfde moeras waarvan Trump beloofde dat hij het, eenmaal aan de macht, goed zou uitmesten. Vooralsnog lijkt een dergelijke grote schoonmaak toekomstmuziek.

Ondertussen is het optimisme over de Amerikaanse economie ook verdampt. Zo groeide het BNP van de Verenigde Staten in het eerste kwartaal van dit jaar slechts met 1,2 procent op jaarbasis. Zelfs de Europese Unie doet het momenteel beter met 1,7 procent. Nu moeten we hierbij wel de kanttekening plaatsen dat de Amerikaanse economie traditiegetrouw een matig eerste kwartaal kent.

Een vlakke rentecurve

De recente economische cijfers vielen, op een enkele uitzondering na, niet mee. Alle indicatoren over de huizenmarkt waren minder dan verwacht. De detailhandelsverkopen waren lager. De inflatie bleek, in tegenstelling tot wat de Fed beoogt, te zijn gedaald. De afnemende inflatie droeg er bovendien aan bij dat de tienjaarsrente op staatsleningen de stijging van direct na de verkiezingen volledig heeft ingeleverd. Het verschil tussen de korte (driemaands) en de lange (tienjaars) rente is daarmee fors gereduceerd aangezien de Fed in de tussentijd de korte rente wel heeft verhoogd. Als gevolg van deze schaarbeweging dreigt er een vlakke rentecurve te ontstaan. En, een vlakke rentecurve is een vrijwel foutloze voorspeller van een naderende recessie. De vorm van de rentecurve geeft immers perfect de toekomstverwachtingen van spaarders, beleggers en investeerders weer. Volgens diverse commentatoren dreigt er dan ook een economische omslag. De kleine correctie in de technologiesector werd er zelfs mee verklaard.

Of valt het wel mee?

Op bovenstaande beweringen en feiten valt echter het nodige af te dingen. Zo waren de indicatoren van de huizenmarkt inderdaad minder, maar staan ze er, op een absoluut niveau gezien, goed voor. De huizenmarkt bevindt zich sinds de kredietcrisis nog steeds in een fase van herstel. Dat loopt alleen niet zo snel als door sommigen verwacht. Hetzelfde geldt voor de diverse andere indicatoren. Deze zijn relatief weliswaar iets minder, maar staan nog steeds op mooie niveaus. Het belangrijkste cijfer, dat van de werkloosheid, duidt op een voortdurend groeiende economie. Zo staat het aantal uitkeringsaanvragen op een niveau dat we sinds begin jaren 70 niet meer gezien hebben. Dat cijfer vertoont nog geen teken van omslag.

Het heeft er meer van weg dat veel analisten na een aanvankelijke opleving van de economie eind vorig jaar hun verwachtingen voor 2017, mede met het voorgespiegelde nieuwe beleid van Trump in het achterhoofd, te hoog hebben opgeschroefd. Enige maanden verder in de tijd is het niet zo vreemd dat deze verwachtingen te hoog gespannen bleken. Er werd wellicht iets te gemakkelijk gedacht over de oorzaken van de al jaren beperkte Amerikaanse groei (en de rest van de westerse wereld). De vergrijzing, de schuldenlast en de afgenomen arbeidsproductiviteit gaan niet zomaar weg. Daar komt de voortrazende digitalisering bij en ziedaar, de economische groei zal waarschijnlijk langer beperkt blijven. Daarbij hoort dan weer een lage rente. Lage inflatie en lage rente zijn al jaren de vrienden van de aandelenbeurs. Met het beleid van de centrale bankiers, hoeveel kritiek er ook op mag zijn, dat deze situatie bestendigd kunnen beleggers voorlopig wel uit de voeten.

OK, but not great

De Amerikaanse economie is kort gezegd ‘OK, but not great’. Wellicht is dat precies wat beleggers wensen. Hoe lang zal deze ideale situatie voortduren? Waarschijnlijk zolang als alle factoren blijven waar ze zijn. Wanneer er een verstoring van dit lucratieve evenwicht komt, is het gedaan. Krapte op de arbeidsmarkt waardoor de lonen stijgen en daarmee de inflatie? Eens zal het gebeuren, maar gezien de relatief beperkte macht van de werknemers ziet het er op korte termijn nog niet naar uit. Misschien een forse stijging van de olieprijs? Die heeft eerder de grootste moeite om een beetje op peil te blijven.

Een verder zakkende olieprijs zou anderzijds wel een verstorende factor kunnen worden, daar veel oliegelden in de aandelenmarkt belegd zijn en onttrokken kunnen worden. En een ontsporing van één van de grote economische regio’s (Verenigde Staten, Europese Unie, China) in de wereld? Rondom de Chinese economie zijn onzekerheden, vooral wat betreft de grote schuldenlast. Aan de andere kant geldt dat een sterke economische groei gepaard gaat met veel schulden. Groei moet immers gefinancierd worden. Politieke onzekerheden? De Brexit-onderhandelingen zouden heel vervelend kunnen worden met schade voor de economie tot gevolg, enz, enz, enz. Vooralsnog heerst echter Goudlokje op de beurzen.