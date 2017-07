Verkeerd proefballonnetje

Het was een reactie op de andere toon die centrale bankiers plotseling leken aan te slaan. Fed-voorzitter Janet Yellen liet doorschemeren na deze zomer te willen beginnen met het afbouwen van de immens gegroeide balans. In Europa liet de misschien wel grootste duif uit de wereld der centrale bankiers, Mario Draghi van de ECB, weten desgewenst de parameters aan de verbeterende economische situatie aan te passen. Dit was een proefballonnetje dat duidelijk verkeerd uitpakte. De markten reageren nog steeds erg nerveus op een mogelijk taperen, getuige de reactie hierop. De aandelenkoersen lieten een kleine veer. De AEX verloor zo’n 5 procent sinds de top van twee maanden eerder.

Veel beleggers zijn blijkbaar bang voor het begin van de zogenaamde kwantitatieve verkrapping; het einde van het al jaren durende (zeer) ruime monetaire beleid van de centrale banken. Zo pompten twee van de grootste centrale banken van de wereld, de Fed en de ECB, samen voor meer dan 8.000 miljard euro in de markten. De centrale banken van Japan, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland hebben zich evenmin onbetuigd gelaten. Het heeft zonder meer bijgedragen aan de al jaren durende bullmarket op de beurzen. Een oplopende rente is nooit goed voor beleggingen. Het maakt niet uit of het om obligaties, vastgoed of aandelen gaat. Er wordt door diverse goeroes zelfs de vergelijking getrokken met de beurscrash van 1987. Die volgde immers op een periode van stijgende rente.

Doemscenario’s onterecht

Beleggers doen er wat mij betreft beter aan alle doemscenario’s wat meer naast zich neer te leggen. Bedenk bijvoorbeeld dat de tienjaarsrente in de Verenigde Staten zich een jaar geleden op de lage stand van 1,36 procent bevond. Vanaf dat moment steeg de tienjaarsrente naar 2,63 procent in maart van dit jaar. Had dat dramatische gevolgen voor de aandelenkoersen? Nou, dat viel wel mee. In dezelfde periode liep de S&P 500-index op van 2.129 naar 2.373 punten. Stijgende aandelenkoersen kunnen blijkbaar wel degelijk samengaan met een oplopende rente.

Overigens gaat de vergelijking met 1987 volledig mank. De tienjaarsrente was ten tijde van de beruchte oktobercrash namelijk opgelopen naar 9,5 procent. Dat is volstrekt andere koek dan de huidige niveaus. Kijk dan ook vooral naar de resultaten van bedrijven zélf. Deze week openen meer dan genoeg bedrijven de boeken. Over het eerste kwartaal stegen de bedrijfswinsten in de Verenigde Staten met 15 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat was de hoogste winstgroei in vijf jaar. Informatieleverancier Thomson Reuters verwacht voor het net begonnen cijferseizoen een winstgroei van 8,1%. Deze verwachting is al een paar keer opwaarts bijgesteld en het lijkt de stijgende aandelenkoersen te rechtvaardigen.

Inflatie onder doelstelling

Natuurlijk is het niet goed voor beleggingen wanneer de stijging van de rente doorgaat in het tempo van de afgelopen weken. Het zou de relatieve waarde van beleggingen immers doen afnemen. Maar is de vrees voor een verder stijgende rente wel terecht? De inflatie in de westerse wereld is immers nog steeds laag, zelfs meer dan centrale bankiers lief is. Zo kwam de inflatie in de Verenigde Staten over de maand juni op slechts 1,6 procent uit, terwijl mevrouw Yellen een dag eerder nog verwachtte dat het prijspeil zou stijgen. Op de rentetermijnmarkt daalde de waarschijnlijkheid van een volgende renteverhoging dit jaar prompt van 50 naar 43 procent. In Europa werd er een inflatiepercentage van 1,3 procent op jaarbasis gepubliceerd. Zolang de inflatie niet structureel oploopt zal de rente dat ook niet doen.

Lage inflatie, lage rente

De krachten die ten grondslag liggen aan de lage inflatie en de lage rente gelden nog steeds: globalisering, vergrijzing, schulden en digitalisering. Door de digitalisering bijvoorbeeld worden prijzen internationaal steeds transparanter en beter vergelijkbaar. Consumenten kunnen eenvoudig op zoek naar het goedkoopste product. Dat drukt zowel de prijzen als de lonen.

Het zijn allemaal ontwikkelingen die geen enkele regering, van welk land dan ook, even kan omkeren of wegnemen in één enkele regeerperiode. Ook al schreeuw je heel hard van de daken dat het binnenkort allemaal beter wordt. Over dergelijke veranderingen gaat veel meer tijd heen. Natuurlijk, een ‘normalisering’ van de tienjaarsrente naar een niveau van bijvoorbeeld een procent of drie in de Verenigde Staten is zeer wel mogelijk. Daar kan de beleggingswereld gelukkig wel mee leven.