Het vierdaags durende Comic-Con trekt ieder jaar met gemak 135.000 bezoekers. De toegangskaarten zijn al maanden van tevoren uitverkocht en door het beperkte aantal zijn veel fans genoodzaakt het evenement alleen via onlinekanalen te volgen. Grote filmstudio’s als Disney’s Marvel, Warner Bros. Pictures en 20th Century Fox spelen er hun nieuwste films, speelgoedmakers Hasbro en Mattel showen het nieuwste speelgoed en gamemakers Activision Blizzard en Electronic Arts presenteren de laatste ontwikkelingen op het gebied van eSport. Iedereen die ook maar iets voorstelt op het gebied van entertainment staat in de rij om mee te mogen doen op Comic-Con. Dit evenement is zo populair dat veel landen inmiddels hun eigen versie van Comic-Con organiseren. Ook voor beleggers is dit evenement heel interessant. Het is de ideale gelegenheid om (nieuwe) trends te spotten.

Nieuwe producten

Op Comic-Con worden binnen diverse thema’s bijvoorbeeld de nieuwste snufjes en producten getoond. Zo konden bezoekers binnen het thema VR-con genieten van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van virtual en augmented reality. VR en AR samen waren in 2016 goed voor een wereldwijde omzet van 3,9 miljard dollar maar de verwachtingen zijn hooggespannen. Zo viel recent in Forbes te lezen dat analisten ervan uitgaan dat in 2020 de omzet uit VR en AR ongeveer 150 miljard dollar zal bedragen.

Beide technieken zullen onze manier van leven enorm veranderen. Onze beleving zal intenser worden, de manier van reizen, winkelen en het bekijken van sportwedstrijden of een concert, wordt anders. Op dit moment lijkt de grootste winnaar in VR en AR te komen uit de hoek van het entertainment. Logisch dus dat deze op Comic-Con te vinden zijn.

Harley Quinn uit Suicide Squad Foto: AFP

Van de bank

Een andere trend die enorm groeit in populariteit is eSport. ESport is de plek waar gamers net als bij een concert samenkomen. Ze komen dus letterlijk van de bank af. Volgens zakenbank Goldman Sachs zal de eSport markt in 2019 meer dan 1,2 miljard dollar aan omzet genereren, tegenover 500 miljoen dollar vorig jaar. Overwatch, het nieuwste spel van Activision Blizzard en de daarbij horende franchise, was één van de drukstbezochte titels op Comic-Con. In oktober 2016 speelden ongeveer 20 miljoen mensen het. Begin april dit jaar was dit aantal al gegroeid naar 30 miljoen, een toename van 50 procent in slechts zes maanden. Gamers van over de hele wereld komen bij elkaar om te kijken naar andere gamers of volgen hen online. Twitter streamt dit jaar voor 1500 uur aan eSport content. Dit valt overigens in het niet bij Twitch, het eSport kanaal van Amazon. Hier hebben meer dan 100 miljoen gebruikers voor meer dan 800 miljoen uur aan eSport gestreamd de afgelopen twaalf maanden. Twitch is op dit moment goed voor ruim 70 procent van alle eSport streaming.

Naast deze trends geeft Comic-Con een kijkje in de keuken wat betreft nieuwe filmreleases. Natuurlijk was Star Wars een grote publiekstrekker, net zoals The Avengers, Power Rangers, Wonder Woman en andere filmhelden. Het succes van de Disneyfilms lijkt niet te overtreffen.

Aangenaam en nuttig

Zo is Comic-Con niet alleen aantrekkelijk voor deelnemers en fans, maar kunnen beleggers ook veel leren door te kijken naar de populariteit onder de massa. Om met een quote van Warren Buffett te spreken: "Wall Street is the only place that people ride to in a Rolls Royce to get advice from those who take the subway."

Combineer het nuttige met het aangename en doe er uw voordeel mee!