Olieprijs

Maar, er zijn altijd genoeg factoren die invloed hebben op de olieprijs die door beleggers nauwlettend in de gaten worden gehouden. Hoe houden bijvoorbeeld de lidstaten van de OPEC zich aan de gemaakte productieafspraken, hoe gaat het met de wekelijkse olievoorraden in de Verenigde Staten, hoeveel olieplatformen worden er (weer) in of juist uit productie genomen? Het zijn zo maar een paar vragen waarvan de antwoorden erop de markten af en toe fors in beweging zetten. En laat dan net orkaan Harvey het hart van de Amerikaanse olieproductie raken…

Wekelijks maakt de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) de Amerikaanse olievoorraden bekend. Een toe- of afname daarvan zorgt echter niet per definitie tot voor grote schommelingen in de olieprijs. Dit komt vooral omdat de benzinevoorraden eveneens in de beschouwing moeten worden meegenomen, net zoals de voorraden van andere brandstoffen, zoals stookolie voor schepen. En juist die namen de afgelopen weken juist toe. Op zich duiden toenemende brandstofvoorraden vaak op een dalende economische activiteit. In de praktijk ligt de zaak echter iets minder eenduidig.

Raffinaderijen liggen stil

De brandstofvoorraden hadden nog verder kunnen toenemen als de raffinaderijen op volle capaciteit hadden kunnen draaien. We hebben in de Verenigde Staten in het algemeen en Texas in het bijzonder, niet alleen te maken met orkaan Harvey, maar zitten ook midden in het onderhoudsseizoen. Daarom lagen er al een paar raffinaderijen sowieso stil en was de capaciteitsbenutting lager dan normaal. Door Harvey is er, naast ongeveer 22 procent van olievelden in de Golf van Mexico ook nog eens in totaal 15 procent van de Amerikaanse raffinagecapaciteit stil komen te liggen. De impact op de Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen is groter. Naar verwachting zullen 22 van de 30 ondernemingen uit de Dow Jones Industrial Average lichte of zwaardere tegenwind ondervinden en maar liefst 300 uit de S&P 500.

Waarom zijn beleggers zo gefocust op de ontwikkeling van de olieprijs? De eerste reden is eenvoudig. Bij bijna iedere belegger zit namelijk in zijn of haar portefeuille wel een aantal olie- of olie-gerelateerde aandelen. Daarnaast is het prijsverloop van heel veel andere grondstoffen gerelateerd aan die van de olieprijs. Hoe kunnen die andere grondstoffen immers anders uit de grond worden gehaald?

Aan de kant van producenten kan de ontwikkeling van de olieprijs zowel een kostenpost (als grondstof) zijn als een opbrengst (voor olie- en olie-gerelateerde bedrijven). Voor consumenten is het verband eenvoudiger. Een lagere olieprijs betekent dat je bijvoorbeeld goedkoper kan tanken en daardoor meer te besteden hebt.

Beïnvloeding markt

Verder is er wereldwijd op de financiële markten erg veel geld dat afkomstig is uit olieopbrengsten in effecten geïnvesteerd. De diverse staatsbeleggingsfondsen van landen als Noorwegen en Qatar zijn (heel) groot geworden door olieverkopen. Die opbrengsten zijn, naast een speciale investeringsconstructie te hebben verzonnen om de transfer van Neymar van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain mogelijk te maken, in financiële titels gestoken. De posities zijn zo groot dat aan- of verkoop de richting van de markt kan beïnvloeden.

Beleid centrale banken

De olieprijs is een van de bepalende factoren wat betreft de hoogte van de inflatie en dus ook voor het beleid van de centrale banken en de hoogte van de rente. In die zin is de olieprijs nog belangrijker, zeker gezien de grote rol die inflatie en rente momenteel spelen op de financiële markten. Nu hebben Yellen en Draghi eind vorige week tijdens hun toespraken in Jackson Hole net aangegeven dat de inflatie zich nog steeds onder de doelstellingen van de centrale bankiers bevindt.

Toch moet je als belegger één ding niet vergeten. Het is namelijk altijd belangrijk om dergelijke, kortstondige ontwikkelingen af te zetten tegen de beleggingshorizon die je hebt, net zoals de sectoren waarin je investeert. Op lange termijn zal orkaan Harvey of de hoogte van de olieprijs geen invloed hebben op de prijs die je betaalt voor een pak melk of je afhaalpizza. Ook orkaan Harvey zal binnenkort uitgeraasd zijn. Beleggers doen er daarom altijd goed aan om verder te kijken dan de waan van de dag. Selecteer in plaats daarvan bedrijven op basis van cijfers en toekomstige groeiverwachtingen. Wie weet zijn in het oog van de storm wel juist een paar goede koopkandidaten te vinden.