Voorspellende waarde?

Koper wordt door de vele industriële toepassingen die het kent gezien als een goede graadmeter voor de stand van de wereldeconomie. Een stijgende vraag naar koper leidt tot een stijgende prijs. En, volgens de leer van Dr. Copper zou deze stijgende prijs de voorbode moeten zijn van een sterk verbeterde wereldwijde economische groei.

Het feit dat de koperprijs het afgelopen jaar met bijna 50 procent in waarde is toegenomen wordt zo op het eerste gezicht deels weerspiegeld in de huidige stand van de wereldeconomie. Het gaat inmiddels immers via allerhande indicatoren economisch veel beter. Maar, in diezelfde periode is de S&P 500 bijvoorbeeld met ‘maar’ 13,25 procent gestegen. Is de stijgende koperprijs dan een voorbode voor nog hogere beurkoersen? Zit er wellicht meer in het vat? Nou… als ik naar de S&P500 kijk over de afgelopen vijf jaar, dan is deze per saldo met 72 procent gestegen en dat terwijl de koperprijs netto met 9,5 procent is gedaald. Het is dus maar de vraag of die voorspellende waarde van de koperprijs, in ieder geval richting de beurzen, wel zo groot is als ‘m wordt toegedicht.

Koperen ploert

Nu is er aan de aanbodkant wel sprake van een aantal zaken waardoor het beeld ietwat zal zijn vertroebeld. In februari en maart was er een staking in ’s werelds grootste kopermijn Escondida, eigendom van BHP Billiton, in Chili. Deze staking duurde 40 dagen, maar het conflict over hogere lonen is nog niet opgelost. De vlam kan dus opnieuw in de pan slaan. Minder aanbod zal in een hogere prijs resulteren.

Tevens zijn er politieke problemen in Indonesië. De Indonesiërs willen onder andere een groter deel van de koek hebben. Mijnbouwer Freeport mocht daardoor van de Indonesische regering tijdelijk geen koper meer exporteren. Daarnaast zit de koperprijs in de lift door een mogelijk productieverbod in China. Er lijken plannen te zijn om een verbod uit te vaardigen voor de import van schroot, waardoor de Chinezen hier zelf geen koper uit kunnen extraheren.

China is goed voor ongeveer 65 procent van de wereldwijde behoefte. Die vraag neemt alweer een tijdje toe, al waarschuwt de Centrale Bank van Australië ervoor dat deze weleens op z’n hoogste punt zou kunnen zijn beland. Aan de andere kant; het verder uitrollen van de nieuwe Chinese zijderoute zal de vraag alleen maar opdrijven of toch minimaal blijven ondersteunen. En wie weet komt er ooit nog iets terecht van de plannen van Trump om extra te investeren in de infrastructuur.

Mannen van ijzer en staal

Tot zover de koperprijs. Er is ook nog zoiets als de ijzerertsprijs. Deze prijs is van 90 dollar per ton in maart dit jaar gedaald naar bijna 54 dollar in juni. Sinds die tijd is er echter sprake van een sterke opmars. Wel zal een deel van de prijsstijgingen van grondstoffen mede zijn ingegeven door de zwakkere dollar. Toch blijft enige voorzichtigheid geboden, ook al omdat de Australische overheid voor de tweede helft van dit jaar een gemiddelde prijs voorspelt van 66 dollar en een prijs van 55 dollar tegen maart 2018.

Nu zijn er wel meer analisten die voorzichtig zijn wat betreft de vooruitzichten van grondstofprijzen, maar het zou weleens niet zo’n vaart hoeven te lopen. Onlangs deelde bijvoorbeeld een Chinese minister van industrie mee dat het land Europa wil volgen wat betreft het vaart maken met het uitfaseren van traditionele benzine- en dieselauto’s.

Hij voorspelde in dat kader een spectaculaire opkomst van de elektrische auto. Maar zelfs als die opkomst wat minder spectaculair is zal het voor een flinke bodem onder de vraag naar, en dus de prijzen van, diverse grondstoffen zorgen. Denk alleen maar bijvoorbeeld aan lithium. De voorspellende gaven van Dr. Copper mogen dan wat aan kracht te hebben ingeboet, toch zijn er voldoende trends die tezamen de juiste richting aanduiden. Doe er uw voordeel mee.