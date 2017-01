Ik ben geen astroloog, maar wel nieuwsgierig en ben dus eens gaan kijken wat de Dow-Jonesindex gemiddeld doet tijdens de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem sinds 1900. De Chinese jaren waar beleggers blij van worden zijn konijnenjaren zoals te zien is in onderstaand overzicht. In het jaar van de Haan boekt de Dow een gemiddelde winst van 5,8 procent. Hopelijk kunen we dit jaar dan eindelijk door de barrière van 20.000 punten heenbreken.

Foto: MICHAEL MOOIJER

Advertentie

Alle gekheid op een stokje met deze statistieken, maar het komende jaar staat China voor een aantal uitdagingen. Dit jaar staat onder andere in het teken van grote wisselingen in het leiderschap, welke in de tweede helft van 2017 bekend zullen worden.

De topposities rond president Xi Jinping zullen moeten worden verdeeld tijdens de 19 editie van het Nationaal Congres van de Communistische Partij, die eens in de vijf jaar plaatsvindt.

President Donald Trump heeft China-criticus Robert Lighthizer gekozen als handelsvertegenwoordiger in zijn regering. Hij zal onder andere als taak krijgen een agressievere handelspolitiek ten aanzien van China te bedrijven. Het zou kunnen dat de Verenigde Staten weer handelstarieven gaan invoeren om op die manier de Amerikaanse industrie te steunen.

Afgelopen jaar leverde de Chinese munt tegenover de dollar ruim 6 procent in, ondanks de acties van de Peoples Bank of China om de renminbi stabiel te houden. Ook dit jaar zal de Chinese regering maaregelen nemen om te voorkomen dat er nog meer kapitaal het land uitstroomt. Het is de bedoeling dat Chinezen hun geld in China uitgeven met de huidige op consumptie en dienstensector steunende economie.

De kans wordt wel groter dat Chinese A-aandelen dit jaar worden opgenomen in de MSCI Emerging Markets index. Nu er beursverbindingen van Shanghai en Shenzhen met Hongkong zijn, lijkt de weg vrij voor MSCI om deze aandelen op te nemen in deze benchmark.

Kortom, na het turbulente verloop van de Chinese beurzen in 2015 en 2016, zal ook dit jaar voor de nodige volatiliteit kunnen zorgen. De fundamenten en het sentiment zijn verbeterd, maar de zorgen zijn nog niet weg.

Foto: BLOOMBERG

Figuur: tweejaarsgrafiek van de Shanghai Composite Index

Michael Mooijer is directeur van Fresh®, een aanbieder van beleggingsfondsen en dochteronderneming van OHV. Hij is werkzaam in de financiële sector sinds 1991. De informatie in deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.