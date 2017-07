Dat is een mooi bruggetje naar beleggen, want op een gegeven moment is het alles of niets. De keuze om te gaan selecteren op specifieke aandelen en obligaties óf een index kiezen, kan een wereld van verschil betekenen. Een goed voorbeeld is de recente koersbeweging van Ahold Delhaize (AD) of Boskalis (BOKA) ten opzichte van de AEX-index.

AEX versus AD (2017) Foto: Bloomberg

Louis van Gaal Foto: ANP

Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, is het verschil in rendement vanaf het begin dit jaar maar liefst bijna 23 procent. Door de overname van Whole Foods door Amazon ging Ahold Delhaize flink onderuit. Er wordt gevreesd dat het supermarktconcern minder gaat verdienen door moeilijke marktomstandigheden en toenemende concurrentie.

AEX versus BOKA (2017) Foto: Bloomberg

Ook Boskalis heeft het in dezelfde periode ruim 20 procent slechter gedaan dan de AEX. De baggeraar en maritiem dienstverlener blijft worstelen met de moeilijke omstandigheden op de offshore-energiemarkt. Hierdoor werd het aandeel recent flink afgestraft. Door in een index als de AEX te beleggen, ofwel passief beleggen, voorkom je dus relatief minder individueel aandelenrisico. De ondernemingen in dit voorbeeld zitten in de AEX-index, maar door de spreiding van een mandje aandelen in de index is het effect minder.

Obligaties

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat actief beleggen soms wél kan lonen. Met name op het gebied van obligaties kan specialisme het verschil maken. Ik ben trots op het rendement van ons fresh fixed income fund. Dit actieve obligatiefonds heeft afgelopen twaalf maanden de benchmark met ruim 4 procent weten te verslaan, wat op het gebied van vastrentende waarden een prestatie kan worden genoemd. Onze strategie heeft geresulteerd in een netto rendement van 4,38 procent op jaarbasis. Het fonds onderscheidt zich van passieve obligatietrackers door in te spelen op rentebewegingen middels het afdekken van rentegevoeligheid. Ook de mogelijkheid om in te schrijven op nieuwe emissies biedt voordelen. Op de zogeheten primaire markt geldt geen ‘laatspread’ en wordt vaak een premie gegeven op de uitgifte. Beide voordelen komen toe aan het fonds en dus het rendement.

Michael Mooijer is directeur van Freshfunds, een aanbieder van beleggingsfondsen en dochteronderneming van OHV. Hij is werkzaam in de financiële sector sinds 1991. De informatie in deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.