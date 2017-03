Mijn TA coaching publiek

Trendbelegger

Laat ik beginnen met de trouwe trendvolgende belegger. Los van het gewenste timeframe of de beleggingshorizon wordt er steevast belegd of gehandeld in de richting van de trend, hoe deze ook wordt gedetecteerd. Je bent een echt kuddebeest, altijd een grijs muisje, je zoekt de geborgenheid van de massa. Niets verkeerds mee, het is de minst risicovolle manier van beleggen.

Countertrendspeler of reactiespeler

Vooral niet in de richting van de trend beleggen of handelen, maar juist de tegenovergestelde weg bewandelen. Als de koers herstelt in zijn downtrend, ga jij aankopen doen. Als een koers corrigeert in zijn uptrend, ga jij de beer een handje helpen. Je bent een wit, opvallend muisje, je bent een tegenspeler. Strak navigeren en gedisciplineerd handelen is uit risico oogpunt hierbij noodzakelijk.

Swingtrader

De swing trader is dol op significante koersbewegingen, zowel omhoog als omlaag. Liefst in de richting van de trend, maar een solide countertrendbeweging wordt niet geschuwd. Je bent een achtbaan liefhebber, liefst van bodem naar top en weer terug. Je bent gespecialiseerd in top- en bodemherkenning, want kantelpunten zijn voor jouw de risicomomenten in het veld.

Rebounder of climaxspeler

Als een leeuw loerend op zijn prooi wacht je het juiste moment af om toe te slaan als een koers in een rap tempo is afgestraft, alle spanningsmeters op zwaar overdreven sentiment wijzen en de stieren aanstalten maken om te herstellen. Je laat de prooi los als de rebound dreigt te mislukken, dan zoek je wel iets anders.

Speculant

Je behoort tot deze categorie als je beleggen beschouwd als een groot gokspel. Geen handelsregels, geen beleggingsplan, maar slechts met een natte vinger in de lucht, danwel met een scherpe speurneus de kansen in het veld opsporen. Je accepteert hierbij een lange rij missers.

Anticiperende belegger

Je neemt stelling in als je verwacht of vermoedt, al dan niet onderbouwd met indicatoren, dat het sentiment gaat draaien. Je bent bang de boot te missen, dus open je alvast een positie, in de hoop dat de markt jouw kant op komt. Pas daarbij op dat het aantal ‘hoop trades’ niet al te groot wordt, want verlies nemen is natuurlijk erg lastig voor een anticiperende belegger.

Reagerende belegger

Je wacht rustig het signaal af om vervolgens actie te ondernemen op basis van hetgeen je ziet of meet. Dit lijkt een saaie manier van beleggen, maar wel een veilige. Je zult altijd de top en de bodem missen, maar dat is uit risico oogpunt niet bezwaarlijk. Je kiest niet voor winstmaximalisatie, maar voor een gezonde nachtrust.

Visuele belegger

Je bestudeert de chart, je herkent koerspatronen, je beheerst het lijnenspel op de grafiek, je bent een echte landschapsherkenner waarbij je in staat bent om steeds het meest waarschijnlijke scenario te schetsen. Je neemt posities in op basis van de verwachte volgende stap van de markt. Je hebt eigenlijk maar één zeer betrouwbare indicator, en dat zijn je ogen. Pas daarbij op dat je niet iets ziet wat er helemaal niet is, dat is jouw valkuil.

Objectieve belegger

Meten is weten, je hebt een geweldige cockpit met schitterende indicatoren die trend en sentiment in kaart brengen. Vervolgens heb je strak gedefinieerde handelsregels die je zeer gedisciplineerd uitvoert, zonder enig subjectief sausje. Het liefst werk je vanuit een geblindeerde ruimte, zonder enig zicht op datgene wat er in de wereld verder gebeurt. De valkuil bij deze beleggers is dat er met veel te veel indicatoren wordt gewerkt, waardoor je teveel kansen laat liggen. Vertrouw op een simpel systeem en handel daar naar, is mijn devies.

Long specialist

Al is het buiten nog zo grauw en mistig, je ziet altijd wel een lichtpuntje. Hoe sterk de beer ook is op het veld, je loert op momenten dat de stier aanstalten maakt om een vuistje te maken. Altijd op zoek naar koopmomenten, altijd de portefeuille vullen met long transacties. Het risico van vele missers op een zwaar bearish sentiment veld behoeft verder geen betoog.

Short tracker

Niet de stier maar de beer is jouw favoriete viervoeter. Je omhelst hem op elk gewenst moment, ook al is het nog geen echte berentijd. Je wilt slechts en alleen maar zuidwaarts bewegen, je voelt je als belegger happy als koersen in een rap tempo in elkaar worden gedrukt. De zon schijnt wellicht op het Damrak, maar jij ziet al weer donkere wolken verschijnen. Boeiende discussies als de long specialist en de short tracker elkaar tegenkomen, niet waar?

Laagvlieger

Mijn kortste meetlat is de 5 minuten chart, waarop ik, samen met de 15 minuten chart scenario’s definieer voor de intraday spelers. Zij zitten achter hun beeldscherm gekluisterd om elke stap van beer en stier, hoe klein dan ook, te kunnen volgen en daar ook posities op innemen. Bij elke minimale koerswijziging krijg ik een Tweet bericht of er al iets is gewijzigd. Kent u deze spelers? Uit risico management oogpunt doen zij wellicht veel te veel transacties, minder is vaak beter dan meer.

Hoogvlieger

Daar lijnrecht tegenover staat de hoogvlieger, die slechts en alleen op basis van maandgrafieken mogelijk lange termijn posities inneemt. Tussentijds winsten verzilveren is er niet bij, het zijn bijna buy-and-hold posities. Eigenlijk maakt het niet uit wat er op de aandelenvelden gebeurt, er wordt toch niet ingegrepen. U begrijpt dat de echte hoogvlieger aan TA coaching geen behoefte heeft.

Risicobalk

Als u een of meerdere categorieën hebt aangestreept, kunt u zelf een inschatting maken wat betreft het bijbehorende risicoprofiel. Bevindt u zich helemaal links op de virtuele risicobalk, ofwel u loopt vrijwel geen risico, u bent eigenlijk niet aan het beleggen? Of beweegt u uiterst rechts op de balk waar u in feite elk mogelijk risico loopt? Ik hoop voor u dat u ergens midden op de balk staat, ofwel enig herkenbaar en beheersbaar risico. Succes!

Wilt u een reactie geven of een vraag stellen, dan kan dat door een email te sturen naar btac@nicoprbakker.nl.