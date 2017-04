Strategie en Tactiek

Binnen de gevechtsleer is het bedenken van een juiste strategie met bijbehorende tactiek allesbepalend voor het welslagen van een missie. Bij beleggen is dat niet anders. Gelukkig krijgt de actieve belegger daarbij ondersteuning vanuit de charts. De weekchart wordt hierbij geconsulteerd voor de juiste visie en het te bereiken doel. De dagchart wordt ter hand genomen om het juiste pad te bewandelen, mogelijke omleidingen aan te leggen en obstakels uit de weg te ruimen. Conditiemetingen van het veld en signalen uit de omgeving worden hierbij zeer gedisciplineerd geanalyseerd en beoordeeld om vervelende verrassingen te voorkomen.

SMA gevechtswapen

Een van mijn belangrijkste gevechtswapens is de SMA lijn, ofwel de Ongewogen Voortschrijdende Gemiddelde lijn. Als de gevechtstroepen de lijn zien liggen in het veld, dan worden er eerst enkele verkenners heen gestuurd met de intentie een doorbraak te forceren en vast te stellen of er voldoende terreinwinst richting het noorden geboekt kan worden. Veelal is de strijd heftig in dergelijke situaties. Vijandig tegenvuur door zware beren op de weg kan tot grote verliezen leiden en zelfs tot het afdruipen van de troepen omdat een doorbraak niet succesvol is. Een valse trendbreuk leidt in de regel tot vele verminkingen, gewonden en slachtoffers.

Maar als een doorbraak door de verkenners wel succesvol verloopt, dan komen zij terug in hun pullback uitrusting om vervolgens met volle bepakking het ganze leger te begeleiden op weg naar hogere niveaus. De uptrend, pardon, opmars is gestart.

Actie en reactie

Welnu, het leger is op weg richting het noorden om terrein te veroveren, maar dat gaat niet zonder horten en stoten. Regelmatig wordt er door de tegenpartij tegenstand geboden, de rode vuurlinies in het veld remmen de opmars van het leger. Veelal leidt dit tot enige terugtrekkende bewegingen, de wonden worden gelikt en er wordt koortsachtig overlegd met welk geschut de weerstand geslecht kan worden. Als vervolgens de weg wordt vervolgd zijn het wederom de dappere verkenners die de krijtstrepen in het veld proberen te detecteren, waarbij ze weten dat de rode vuurlinie gevaar oplevert en de groene krijtstreep de plek is om te herstellen en mogelijk het strijdplan aan te passen. Rustpunten en koersdoelen in het landschap zijn voor de strijdende krachten herkenbare en dankbare herkenningspunten.

Overlevingsplan

Om uiteindelijk terreinwinst te kunnen boeken moet er niet alleen een gedegen en verantwoord aanvalsplan worden uitgevoerd, maar ook een gedisciplineerd overlevingsplan. Het heeft immers geen zin om door te worstelen als de tegenstand te groot is. Volledig weggevaagd worden van het strijdtoneel betekent impliciet dat er geen herkansingen komen op hernieuwde aanvallen. Dus de generaals houden diverse spanningsmeters goed in de gaten.

Als bijvoorbeeld blijkt dat euforie de overhand krijgt en de aandacht voor vijandelijk geweld verslapt, dan wordt her en der de witte vlag geplaatst als overwonnen terrein, de winst is binnen. Maar ook als het leger met de rug tegen de figuurlijke muur staat, moeten de legerleiders beoordelen of doorvechten nog zin heeft. Hangen de soldaten nog aan de SMA lijn? Kunnen zij opnieuw de messen slijpen en hun sabels trekken? Is er nog voldoende munitie voor een aanval? Zo ja, dan gaan de verkenners weer op pad en begint het spel weer opnieuw. Zo nee, dan wordt gedisciplineerd de beslissing genomen om de opmars af te blazen.

TA en Krijgskunde

Actieve beleggers die bereid zijn aan het front te strijden, moeten begeleid worden door legerleiders die verstand van zaken hebben als het gaat om het strategische en tactische Damrakspel. Deze leiders weten zich gelukkig gesteund door het arsenaal aan wapens vanuit het technische analyse depot. Dit vergroot in ieder geval de overlevingskans in de financiele arena. Succes met uw eigen strijdplan.

Disclaimer: Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas S.A. (www.bnpparibasmarkets.nl)

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.