Er zijn wat dat betreft veel bodempatronen mogelijk. Thans vraag ik u aandacht voor twee scherpe bodempatronen waar felle bodemstampers actief zijn, te weten de Adam-Adam dubbele bodem en de Pin Bar candle. Recent deden deze zich voor op de dagchart van resp. ASML en ING. Ik zal ze nader duiden.

Adam-Adam dubbele bodem

Een dubbele bodem komt veelal voor als omkeerpatroon aan het einde van een downtrend, zo kent u deze patronen althans. De bodem wordt dan gevormd door enkele candles bij elkaar waarvan de bodies op min of meer hetzelfde niveau liggen. Als dit na een tussenliggende top nogmaals gebeurt, heb je vanzelf een dubbele bodem, begrijpt u?

Maar ze kunnen ook voorkomen binnen een uptrend of aan het einde van een breakoutbeweging. Dan illustreren ze veelal het einde van een reactiebeweging of het afronden van een breakout om vervolgens een significante beweging omhoog in te zetten. Dan zijn de patronen niet zo breed, veelal slechts 3 candles bij elkaar die zorgen voor de draai in het sentiment. Deze candles zijn veelal zogenaamde naaldpatronen, een eenmalige berenprik.

Twee van dergelijke prikkers bij elkaar, met uiteraard een tussenliggende topcandle, vormen dan de Adam-Adam dubbele bodem. Waarom Adam zult u zich afvragen? Welnu, de dubbele bodem waar ik het eerder over had, bestaat uit meerdere candles en is dus brede, kent rondere vormen zou je bijna zeggen. Die noemen we dan ook Eva bodems. Begrijpt u dat een prikker, een spriet onder de body dan logischerwijs naar Adam verwijst?

ASML bodemstampers

Genoeg theorie, over naar een actueel voorbeeld op de dagkaart van ASML. De koers brak onlangs onder de SMA lijn en startte daarmee een breakout beweging. Maar de beren komen niet ver. Reeds op 118,20 komen de bulls in actie, zij veren inmiddels twee keer op, ziet u de twee sprieten onder de bodies? Een Adam-Adam bodem die er voor kan zorgen dat de huidige trendbreuk ongedaan gemaakt kan worden als de koers weer boven de SMA lijn op 121 wordt gedrukt. Het patroon mag in ieder geval worden gezien als opmaat voor een signifcante rally van de bulls, een revanche beweging in dit geval.

Foto: Eigen grafiek

Pin Bar Candle

Deze eenmalige candle is een zeer specifiek en betrouwbaar omkeerpatroon, vooral bekend in de Forex wereld, maar ook op andere speelvelden absoluut toepasbaar. Martin Pring, een van de grondleggers der technische analyse, noemt dit een Pinocchio bar gezien de relatief lange spriet onder of boven de body. De spriet of shadow moet minstens 2/3 van de totale candle range omvatten.

In candlestick charting vertoont de Bullish Pin Bar een sterke overeenkomst met de Hammer. Laten we snel naar een voorbeeld kijken op de dagkaart van ING. Daar verscheen enkele dagen terug een enorme Pin Bar, waarvan de low vrijwel op de SMA lijn lag. Wat een veerkracht van de bulls, mede gevoed door de RSI die exact op de 50-lijn lag.

Zij revancheerden zich rap, de volgende dag verscheen al weer een witte candle, met daarna een verder oplopende koers. U ziet, de Pin Bar is veelal een katapult beweging, in dit voorbeeld van de stier. De Pin Bar zelf is moeilijk te handelen, want je weet niet of de bulls na de duikvlucht sterk terugkomen. Maar na de Pin Bar is er voldoende tijd en ruimte om er naar te handelen, dat moge duidelijk zijn.