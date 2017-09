Goud boven in de range

Op korte termijn is het best nog wel mogelijk dat de goudprijs wat kan aantrekken, dus dat is goed voor korte termijn goudzoekers. Maar ik vraag uw aandacht voor de lange termijn grafiek. Daar is duidelijk zichtbaar dat er een zware weerstandsbalk in het veld ligt rond de 1375/92 zone. In het recente verleden is daar meerdere keren getopt, dus waarom zou dat binnenkort niet weer kunnen gebeuren? Marktgedrag herhaalt zich toch immers? Dus charttechnisch gezien is 1375 een belangrijk kantelpunt boven in het veld. Maar ik sluit niet uit dat de rode strepen worden weggeslagen, waardoor er wel nieuw opwaarts potentieel vrijkomt. Er worden immers onder in het veld hogere bodems geformeerd en, ook niet onbelangrijk, mijn marktlensindicatoren staan in dit tijdvenster allemaal in de plus. De RSI stuurt daarbij wel aan op topvorming tegen de genoemde weerstandsbalk.

Foto: Nico Bakker

Cruciaal kantelpunt 1375

Uit het voorgaande blijkt dat 1375 een cruciaal kantelpunt is boven in het veld. Daar moet binnenkort blijken of de huidige opmars van de bulls zal eindigen, of dat het hen zal lukken uit te breken. Het motto “Breken of draaien” is hier dus van toepassing. Wat een flauwe opmerking zult u denken, de koers breekt uit of niet. Veelal moet je de marktspelers een keuze laten maken als zij bij belangrijke passages op de grafiek zijn aanbeland. Is de keuze eenmaal gemaakt, dan volg je trouw de nieuwe beweging, zo eenvoudig is het. Maar hou wel rekening met het meest waarschijnlijke scenario en dat is, zoals gemeld, topvorming bij de rode strepen.

Bodemproces op de rentekaart

Al zeer geruime tijd is er sprake van een dalende trendfase op de lange termijn chart van de NL rente. Dit behoeft verder geen toelichting denk ik. Maar aan de rechterkant van de maandgrafiek is een uitdagend bodemproces gaande als opmaat voor een mogelijke trendbreuk. Enerzijds zijn de contouren van een omgekeerd Hoofd-Schouder patroon zichtbaar. Ik zal u de details besparen, maar dit betrouwbare omkeerpatroon indiceert op termijn een koersdoel van 1,75%, dus ruim 3x hoger dan het huidige niveau. Dan is er wel degelijk sprake van een trendbreuk, lijkt mij. De verwachte forse omslag in het sentiment wordt mede gevoed door de positieve divergentie op de RSI. Lagere bodem bij de spanningsmeter maar tegelijkertijd een hogere bodem op de koersgrafiek. Dit verschijnsel is veelal een voorbode voor een stevige correctie, gevolgd door een trendbreuk. Welnu, de correctie is al in volle gang richting de rode strepen op 0,76 en 1,17. De indicatoren sturen hierbij aan op meer opwaartse druk richting de SMA lijn.

Foto: Nico Bakker

Ander rentebeeld

Als de huidige opleving in de rente aanhoudt en er komt binnenkort daadwerkelijk een trendbreuk, dan zal het rentebeeld voor de komende jaren aanzienlijk veranderen. Dan moeten we rekening houden met een meerjarige opgaande golfbeweging met op termijn renteniveaus rond 3,5 tot 5%. De markt is reeds aan het voorsorteren.

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas SA. De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.