Als je als belegger een grafiek raadpleegt of analyseert om tot een marktvisie te komen, dan moet je je een aantal zaken goed realiseren. Het belangrijkste is wellicht het gegeven dat je met een grafiek het marktgedrag direct in beeld brengt. Geen berekeningen, geen afleidingen, de prijs of koers direct in beeld middels een barchart of candlestick. Anders gezegd, als er iets gebeurt in de wereld dan zien we direct hoe de massa daar op reageert, uitgaande van de veronderstelling dat alles tot uiting komt in de koers. Snellere info is er bijna niet.

Ander belangrijk item is het feit dat het analyseren van de grafiek een subjectieve aangelegenheid is. Er zijn weliswaar spelregels hoe je lijnen moet trekken, steun en weerstand kunt detecteren en hoe met koerspatronen om te gaan, maar je zult met eigen ogen alles moeten herkennen. Ik vertel daarbij geen nieuws dat eigen interpretatie de chart verkeerd kan kleuren. De grafiek is erg gevoelig voor emotie als u begrijpt wat ik bedoel. Bevindingen uit chart reading zijn niet meetbaar of reproduceerbaar. Uit historisch koersverloop kun je wel afleiden in hoeverre de chart reading technieken succesvol zijn geweest en dit ook in de toekomst zullen blijven in de veronderstelling dat marktgedrag zich zal herhalen.

Indicatoranalyse

Je kunt de koers of prijs ook gaan bewerken om als zodanig een indicator te krijgen waarmee je marktgedrag inzichtelijk maakt. Dan spreken we over indirecte visualisatie van marktgedrag. Zo zijn er diverse trendindicatoren en sentimentmeters die je kunt inzetten. Het bewerken van de koers impliceert dat je een vertraging in de signalering krijgt, dat noemen we lagging. Anders gezegd, een wijziging in trend of sentiment zie je pas later terug bij de indicatoren, waardoor je ook later zult reageren. Je krijgt daarbij wel eens het idee dat je achter de feiten aanloopt, je hebt het gevoel steeds te laat te zijn. Bedenk hierbij dat je toppen en bodems steevast zult missen. Is helemaal niet erg als je bedenkt dat je van een vis ook de kop en staart laat liggen.

Voordeel van indicatoranalyse is het feit dat signalen en condities objectief, meetbaar en reproduceerbaar zijn. Je kunt als meetanalist de handelsregels testen of ze profijtelijk zijn om er daarna mee aan de slag te gaan. Dan geheel emotieloos handelen of beleggen is mijns inziens niet mogelijk. Bij een specifiek handelsmoment moet toch elke keer de beslissing genomen worden om daadwerkelijk in actie te komen. Hoe vaak wijkt u door pure emotie af van de spelregels door niet te doen wat u eigenlijk moet doen? Om geheel emotieloos te kunnen handelen zou je als een robot moeten acteren. Er zijn al diverse robot-trading systemen die dat voor u kunnen doen.

SMA als lagging indicator

Als voorbeeld van leading en lagging zal ik het gebruik van de SMA lijn, ofwel mijn trendvolgende marktlensindicator, nader toelichten aan de hand van bijgaande schets. Daar ziet u in eerste instantie een oplopende koers boven de gemiddelde lijn, een mooie uptrend. Vervolgens ziet u een lagere top, ofwel een hapering in de trend en in feite al een eerste waarneembare daling in de koers. De grafieklezer ziet dit, de meetanalist is zich nog van geen kwaad bewust. Letwel, een lagere top in een uptrend mag worden gezien als trendafzwakking, hetgeen een rechtvaardiging is om koopposities te verkleinen.

Vervolgens passeert de koers de SMA lijn, een tweede indicatie van dalende koersen. Deze trendbreuk meet de indicatoranalist ook, maar die wil wellicht op bevestiging wachten van een valide trendbreuk. Dit is het geval als de koers blijft afketsen tegen de SMA lijn die zelf een dalende hellingshoek moet tonen, hetgeen bij 3 het geval is. U ziet dat de koers inmiddels verder is weggezakt. Kortom, eerst een draai in de koers, dan een trendbreuk met aansluitend een draai in de indicator. Mooie volgtijdelijke signalen en condities, niet waar?

Confirmatie en Congruentie

Hoe nu om te gaan met de leading aspecten in de chart en de lagging bevindingen in de indicatoren? Een ervaren grafieklezer heeft wellicht voldoende aan de kale chart, waarin hij trend en sentiment herkent, eventueel extra gevisualiseerd met wat charting tools zoals trendlijnen, koerspatronen, Fibo grid etc. Hij of zij kan dan snel acteren als een opportuniteit zich aandient. Al vast wat anticiperen of voorsorteren kan dan geen kwaad. Als er vervolgens bevestiging volgt vanuit de indicatoren zijn er additionele kansen voor de chartist. De confirmatie (objectieve bevestiging van subjectieve bevindingen) en congruentie (eigen waarnemingen in lijn met indicator metingen) moeten dan leiden tot een beter en technisch verantwoorder scenario.

Tot slot een blik op de AEX weekgrafiek waarop de confirmatie en congruentie van chart en gemiddelde lijn duidelijk maken dat de ondertoon op het speelveld positief is en dat het aanhouden van koopposities technisch gezien is toegestaan. Mooie vooruitzichten dus voor het aanstaande vierde beleggingskwartaal van 2017.

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas SA (www.bnpparibasmarkets.nl). De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.