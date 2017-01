Als vermogensbeheerder bekijk ik daarvoor bij voorkeur de meest liquide index van Europa: de Eurostoxx50. Deze index heeft 50 zogenaamde Blue Chip ondernemingen opgenomen in haar index. Het is dan ook een goede proxy als aandelenindex voor Europa. In deze column zal ik u van een update voorzien van de nasleep van de eindejaarsrally en wat we eventueel nog kunnen verwachten.

In september toonde ik u een plaatje met een vergelijking tussen de Eurostoxx50 en de Duitse Ifo Index. Deze indicator wordt gevormd door een enquête onder ongeveer 7000 deelnemende bedrijven in diverse sectoren. Opvallend is dat het destijds getoonde plaatje inmiddels verder is verbeterd. In figuur 1 vindt u een actueel beeld van dit plaatje. De witte lijn toont de Ifo index, de gele lijn de Eurostoxx50. Ondernemers hebben vertrouwen in de economische ontwikkelingen waarbij de Europese aandelenmarkten meer ruimte omhoog hebben dit jaar.

Foto: Bloomberg

Sinds september zijn ook de geldgroeicijfers M1 en M3 aanhoudend hoog gebleven. Respectievelijk een kleine 9% om een kleine 5% geldgroei tonen deze indicatoren op jaarbasis. Groei van de geldhoeveelheid is van groot belang voor ruimere kredieten en meer economische groei.

ECB-voorzitter Mario Draghi heeft aangegeven dit jaar nog eens 540 miljard euro extra geld te drukken om groei en inflatie verder aan te zwengelen. Het heeft er alle schijn van dat dit gaat lukken. Aandelenmarkten zullen daar naar mijn inzicht verder opwaarts op gaan reageren. Geld wordt immers minder waard waardoor aandelen ‘goedkoper’ worden.

Binnen dit stimuleringsprogramma van de ECB is men ook volop bezig met het opkopen van bedrijfsobligaties. Gezien de lage rentestanden en het relatief hoge dividendrendement dat de meeste grote bedrijven betalen is het waarschijnlijk dat dit jaar steeds meer bedrijven hun eigen aandeel gaan terugkopen met geleend geld van de ECB. Ahold-Delhaize is daar een voorbeeld van. Dit bedrijf koopt in 2017 voor maar liefst 1 miljard euro aan aandelen terug, dat is 4% van de totale marktkapitalisatie.

Loongroei, dalende werkloosheid en stijgende huizenprijzen steunen de economie ook verder in 2017. Het opwaartse spiraal waarin we terecht gekomen zijn kan ervoor zorgen dat de grootste index van Europa dit jaar verder omhoog herstelt richting de toppen neergezet in 2007.