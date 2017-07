Om de performance van bovenstaande genoemde voorkeuren te toetsen bestaan er diverse risicomaatstaven. Eén daarvan is de zogenoemde Sharpe ratio, ontwikkeld door Nobelprijswinnaar William Sharpe. Deze simpele ratio berekent de performance afgezet tegen de beweeglijkheid hiervan. Van de performance wordt de risicovrije rente afgetrokken omdat een belegger deze sowieso had kunnen maken. Uitkomsten tussen 0 en 1 worden beschouwd als gemiddeld. Een Sharpe ratio tussen 1 en 2 wordt gezien als goed terwijl een ratio boven de 2 algemeen wordt beschouwd als extreem goed. Concreet betekent een getal boven de 2 in de ratio dat de performance van een portefeuille beduidend hoger is dan de risicovrije rente en relatief weinig beweeglijkheid laat zien.

Als portefeuillemanager van het Fresh Fixed Income Fund, samen met MSc. Thomas Kalsbeek, zien we erop toe dat de ons toevertrouwde gelden van meer dan 70 miljoen euro worden belegd in vastrentende waarden. Zoals in de eerste alinea beschreven hebben bedrijfsobligaties onze voorkeur waarbij we het langlopende renterisico in de portefeuille afdekken. We willen geen vermogen kwijtraken bij stijgende staatsrentes. Diegenen die mijn columns vaker lezen weten waarom ik denk dat zich hier een risico aan het vormen is. Daarentegen willen we wel profiteren van de rentepremie die bedrijfsobligaties bieden en daarmee gebruikmaken van het economisch herstel.

Stijgende rentes

De visie van stijgende rentes hanteren we sinds midden 2016, de oprichtingsdatum van het vastrentende waarde beleggingsfonds. Aangezien we dagelijks een officiële koers afgeven voor dit fonds is het relatief makkelijk om de performance daarvan te berekenen en te toetsen of onze visie de belegger rendement oplevert. Of om in William Sharpe termen te spreken: levert het risico voldoende rendement op?

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is het rendement in het fonds sinds 1 juli 2016 ongeveer 4,61%. Voor een obligatiefonds in een stijgende renteomgeving een prima resultaat. Kijk ik daarbij naar de beweeglijkheid over 1 jaar, dan is deze 1,97%. De Sharpe ratio noteert daarbij 2,38. Het risico gewogen rendement is daarom volgens Sharpe 'extreem goed' te noemen. Deze onafhankelijke maatstaf is een prima instrument om performance te toetsen en zal ik daarom in de toekomst regelmatig met u blijven delen om te bezien of visie en performance nog samengaan.