Om het met een vergelijking te zeggen, als je met 120 kilometer per uur in een doodlopende steeg aan het rijden bent, dan moet je het over een andere boeg gooien. Anders loopt het niet goed af. In die situatie bevinden oliemaatschappijen als Shell, Total, ExxonMobil en olieproducerende landen zich. De records die de laatste jaren worden geboekt als het om de kostprijs van duurzame energie gaat, hebben nu ook de meest conservatieve oliemaatschappijen overtuigd: de bakens moeten worden verzet.

Andere verdienmodellen

Oliemaatschappijen en olieproducerende landen zijn nu uit alle macht aan het speuren naar andere verdienmodellen. Shell gaat bijvoorbeeld weer vol op duurzame energie mikken. Zo zal Shell gaan deelnemen in een groot windmolenpark bij Zeeland. Een teken des tijds. Er zijn ook geruchten dat Shell de Deense windenergiefabrikant Dong zou willen overnemen. Ook andere grote oliemaatschappijen tappen inmiddels uit een ander vaatje. Zo wil het Britse BP ook fors investeren in windenergie. Maar ook het Franse Total, het Noorse Statoil en andere maatschappijen blijven niet achter. Zelfs het conservatieve Amerikaanse ExxonMobil heeft plannen om fors te investeren in de duurzame energiesector.

De olielanden

Niet alleen de oliemaatschappijen zien dat de wereld in een steeds rapper tempo afstevent op het uitsluitende gebruik van duurzame energie. Ook de olieproducerende landen zien hun voorland zich steeds duidelijker aftekenen. In Saudi-Arabië, de belangrijkste olieproducent ter wereld, steken ze niet onder stoelen of banken dat ze een andere toekomst aan het bouwen zijn. Het verbaast mij daarom ook niet dat de beleidsmakers van het land deze zomer aankondigden dat waarschijnlijk al vanaf volgend jaar een deel van de nationale oliemaatschappij Aramco op de beurs verkocht gaat worden. En dat de opbrengst in een gigantisch investeringsfonds wordt gestopt. Om zo de economie te diversifiëren. Saudi-Arabië zet tevens fors in op zonne-energiecentrales, omdat ze daar leidend in willen worden.

Dubai

De beleidsmakers van het olieproducerende emiraat Dubai hebben al langer geleden de bakens verzet voor de tijd na de olie. Ze hebben daar toeristische attracties letterlijk uit de grond gestampt. Dat werkt ook, want er gaan veel toeristen naar Dubai. Bovendien investeren ze daar gigantisch in zonneparken. Een nieuw, enorm zonnepark in Dubai zal tegen een record lage kostprijs zonne-energie gaan leveren. In 2050 wil Dubai al 75% van de benodigde energie uit duurzame bronnen halen. Maar in Dubai en Abu Dhabi zetten ze hun kaarten tevens op andere sectoren. Om de afhankelijkheid van olie te verminderen, investeren ze ook volop in uitbreiding van de zeehavens en in de luchtvaartinfrastructuur. Ze willen bijvoorbeeld een leidende rol in de internationale luchtvaart. En ze zijn hard op weg die positie te verwerven.

Emirates en Etihad

Iedereen in Nederland weet hoe belangrijk Schiphol voor onze economie is. De Boston Consulting Group becijferde dat het luchtverkeer op Schiphol met de directe en indirecte werkgelegenheid 170.000 banen en € 11 miljard jaarlijks voor onze economie oplevert. Het is dus erg interessant om een belangrijke luchtvaarthub binnen de grenzen te hebben. En met name in Dubai mikken ze erop de grootste hub ter wereld in de internationale luchtvaart te worden. Het scharnierpunt voor vluchten van en naar Europa, Azië, Afrika en Australië. Ook bouwen de luchtvaartmaatschappijen Emirates (Dubai) en Etihad (Abu Dhabi) doelgericht steeds meer marktaandeel op. Om op deze wijze de economie weer verder te diversifiëren. Ik denk dat het heel verstandig is dat steeds meer olieproducerende landen en oliemaatschappijen zich gereed maken voor een toekomst zonder fossiele energie. Want technologie, innovatie en de toekomst laten zich immers niet tegenhouden.

