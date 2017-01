Het mooie vind ik dat je daar ook iets mee kan als belegger. Want je kunt in bovenstaande ont-wikkelingen en sectoren beleggen. Daarmee snijdt wat mij betreft het mes aan twee kanten. Want je belegt dan niet alleen in groeisectoren. En zoals iedereen weet horen zeker op de wat langere termijn groei en rendement onlosmakelijk bij elkaar. Maar het is voor velen ook een prettige notie dat je daarmee tevens belegt in ontwikkelingen die een wezenlijke bijdrage aan onze wereld leveren. Doordat ze een bepaalde negatieve ontwikkeling ombuigen bijvoorbeeld. Dan denk ik onder meer aan de toenemende aandacht voor het milieu.

Duurzame energie: rendement

Als we alle olie, gas en kolen uit de grond halen en verstoken, kunnen we het leven zoals we dat nu op aarde kennen vaarwel zeggen. Als we doorgaan op de weg van de laatste decennia zal de CO2-uitstoot ons op een gegeven moment echt letterlijk de adem benemen. Gelukkig is de op-lossing er al. De kostprijs van duurzame energie is door innovaties zo rap gedaald dat deze veel-al goedkoper is dan fossiele energie. Zonnecellen en windmolens worden simpelweg steeds effectiever. Het gevolg is dat belangrijke investeerders als Amerikaanse zakenbanken, grote pensioenfondsen en topbeleggers als Warren Buffett vele miljarden investeren in duurzame energie. Niet in de eerste plaats omdat ze het milieu willen helpen. Deze investeerders moeten rendement maken en zijn geen filantropen. Maar als het mes aan twee kanten snijdt – rendement boeken en het milieu ontzien – vinden ze dat natuurlijk helemaal prettig. Dat lijkt me vanzelf-sprekend.

Operatierobots

Net als bij duurzame energie volgen ook bij robotica en 3D-printing de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. En ook daar zie je dat het mes aan twee kanten snijdt. Robots in de landbouw, veeteelt en in de maakproductie zorgen ervoor dat mensen geen geestdodend werk meer hoeven te doen. Heel bijzonder vind ik dat chirurgen met de hulp van operatierobots steeds nauwkeuriger en minder invasief opereren. Waardoor de kostbare opnametijd in ziekenhuis wordt bekort. Wat er weer toe leidt dat de gezondheidszorg - waar we met zijn allen gebruik van maken – ‘doenbaar’ en betaalbaar blijft. Ook verwachten kenners dat zorgrobots in toenemende mate hulp zullen verrichten in bejaardenhuizen en zorgcentra. Waardoor de zorg geen zorgdossier hoeft te worden, maar een sector waar mensen graag in willen werken. Dit alles speelt na-tuurlijk de makers van robots in de kaart; het mes snijdt weer aan twee kanten dus.

Protheses in Afrika

Bij 3D-printing zie je onder meer dat protheses met behulp van deze technieken steeds goedko-per gemaakt kunnen worden. Waardoor nu ook in onder meer Afrika invaliden goed kunnen worden geholpen. Een geweldige ontwikkeling vind ik. Daarnaast zie je dat in de maakindustrie steeds meer gebruik wordt gemaakt van 3D-printers. Dat leidt, samen met de toenemende robotica in de maakindustrie, tot een enorme impuls voor reshoring: het terughalen naar het wes-ten van productie die in lagelonenlanden plaatsvond. Waardoor minder vervuilend vervoer van producten nodig is. Goed voor onze aarde dus.

Biotech

Biotech is niet alleen een snelgroeiende sector. Die bovendien als ik alles op een rijtje zet de afgelopen 5 jaar een van de best presterende wereldwijd was. Maar biotechbedrijven ontwikkelen ook in versneld tempo kansrijke medicijnen tegen tal van ziekten en aandoeningen. Zoals innovatieve medicijnen die gebruik maken van ons natuurlijke afweersysteem. Waardoor som-mige soorten van kanker nu kunnen worden genezen. Ook heeft biotech een belangrijke plaats binnen de landbouw. Met technieken uit de biotech hebben gewassen minder kunstmest en water nodig. Belangrijk natuurlijk in verband met de wereldwijde voedselzekerheid. Ook hier zie je dus weer dat het mes soms werkelijk aan twee kanten snijdt.

Groei: 5%-100%

De groeicijfers van deze en andere belangrijke groeitrends en ontwikkelingen lopen van circa 5% tot 100%. Jaarlijks! Een stuk hoger dan de algehele economische groei in Europa en de VS. Inte-ressant voor beleggers! Mij lijkt de keuze voor beleggers die een stuk groei in de beleggingspor-tefeuille willen brengen dan snel gemaakt: als het mes aan twee kanten snijdt beleg je in groei en een wereld die stukje bij beetje beter wordt. Een mooie deal vind ik.

Deze column is geschreven door Robert Schuckink Kool, directeur bij Trend Invest.