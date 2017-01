En andere sensoren in de slaapkamer bewaken de hoeveelheid zuurstof die uw longen omzet in koolstofdioxide. U gaat naar de badkamer, de douche ‘herkent’ u en geeft water op uw favoriete temperatuur. Het speeksel op uw tandenborstel wordt direct geanalyseerd en geüpload naar uw persoonlijke medische gegevens cloud. Uw ontbijt is net 3D geprint van genetisch gemodificeerde ingrediënten om uw cholesterol- en bloedglucoseniveaus optimaal te houden. Uw persoonlijke robot heeft zojuist uw kleding gestreken en klaargelegd. Zo kan uw en mijn leven volgens deskundigen in 2030 er uitzien.

Om nog even door te gaan met hoe het leven over een jaar of 12-13 zal zijn: u gaat naar uw eigen bedrijf, dat volkomen duurzame bouwelementen voor huizen - die zelf alle benodigde energie met zonne- en windenergiemodules opwekken - produceert. De afgelopen nacht ging de productie van deze elementen met 3D-printers en robots volautomatisch door. Uw zelfrijdende en geheel elektrische auto rijdt de garage uit. Dit alles is denk ik minder toekomstmuziek dan het soms nog lijkt. Want onze levens worden door de 4e industriële revolutie in sneltreinvaart anders.

4 revoluties

Kort nog even over de andere revoluties: eind 18e eeuw komt met de stoommachines de 1e op gang. Aan het begin van de 20e eeuw zien we massaproductie die gedijt door op elektriciteit gebaseerde machines, de 2e industriële revolutie. En vanaf 1970 zien we door computers steeds verder gaande automatisering. Nu bevinden we ons in het tijdperk van de 4e industriële revolutie. Deze revolutie is een combinatie van een aantal snelgroeiende ontwikkelingen en sectoren. Die elkaar beïnvloeden, versterken en laten floreren. Hoe ziet dat eruit?

Alles communiceert met elkaar

Ten eerste gaan alle apparaten met elkaar communiceren, Internet of Things dus. Auto’s, smartphones, apparaten thuis. Maar ook robots, 3D-printers, zonne- en windenergiecentrales, ook de kleine energieopwekkingsvoorzieningen thuis: alles staat met elkaar in verbinding en beïnvloedt en helpt elkaar. Als de grondstoffen voor de 3D-printer op dreigen te raken, worden deze automatisch besteld, door een zelfrijdende koeriersauto gebracht en door uw persoonlijke robot in het reservoir van de 3D-printer gestopt. Medische apparaten in ziekenhuizen en draagbare en geïmplanteerde medische apparaten als insulinepompjes en pacemakers communiceren met zorgverleners en krijgen ook weer feedback van de zorgverleners. En er gaan uiteraard tevens automatisch informatiestromen naar verzekeraars.

Geen verspilling

Productiemachines monitoren voortdurend hoeveel productie nodig is, zodat er geen verspilling meer is door overproductie. Veel zaken, bijvoorbeeld shampoo en zeep, zullen helemaal op maat gemaakt worden met uw favoriete bestanddelen. Alle digitale informatie wordt beveiligd door cyber securityoplossingen, die voortdurend actueel worden gehouden. Uit de enorme hoeveelheden data die we verkrijgen, worden door zeer geavanceerde softwareprogramma’s voortdurend verbanden en gegevens gedestilleerd. Die tot nieuwe kennis leiden over onder meer verkeersveiligheid, gezondheid, gezonde voeding. Enzovoorts.

Toekomstmuziek?

Misschien klinkt dit toekomstscenario als een science fiction-verhaal? Toch is dit alles deels al gaande en verandert het onze leven op dit moment reeds. Nu al zijn er computerprogramma’s die slimme conclusies trekken uit de grote hoeveelheid digitaal opgeslagen gegevens en kennis. En sneller en beter juridische en medische vragen kunnen beantwoorden dan specialisten van vlees en bloed. Nu al worden precies passende protheses steeds vaker 3D-geprint. Nu al wordt duurzame energie door voortdurende innovaties zo snel goedkoper dat fossiele energie er in een rap tempo wordt uit geconcurreerd.

Een betere wereld

Zelfrijdende auto’s, nog niet zo lang geleden een amusante science fictionfantasie, rijden in serieus uitgevoerde tests steeds vaker en succesvol rond. Zo kan ik nog veel meer bewijzen aandragen voor mijn stelling dat de toekomst dichterbij is dan we soms denken. We leven al middenin die 4e industriële revolutie. Daar moeten we met zijn allen rekening mee houden. Want anders worden we links en rechts ingehaald door ontwikkelingen die zich eigenlijk onder onze neus voordoen. Bovendien denk ik dat we helemaal niet bevreesd hoeven te zijn voor deze ontwikkelingen. Want ze dragen juist bij aan een veiligere, gezondere en comfortabelere wereld.

Robert Schuckink Kool, Bright New World