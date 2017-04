Virtual Reality ofwel VR is een omgeving die met computers wordt gegenereerd en via een speciale VR-bril of headset te bekijken is. Zoals de Oculus, gemaakt door een bedrijf dat in 2015 door Facebook gekocht werd. De gebruiker krijgt een levensechte ervaring, die vaak interactief is.

VR heeft een enorme potentie. En er zijn inmiddels ook al flink wat toepassingen die echt nuttig zijn. Zo hebben militairen er duidelijk profijt van. Want met VR kun je een flexibele trainingsomgeving creëren, waarin letterlijk alles mogelijk is. Het Amerikaanse leger heeft op dit moment verschillende VR-trainingssystemen in gebruik. Het grote voordeel van VR is dat er snel en makkelijk kan worden getraind in allerlei verschillende scenario’s. Tijdens de opleiding wordt een geavanceerd trainingssysteem gebruikt met een VR-bril en wapens die gekoppeld zijn aan het computersysteem. Hierdoor wordt alles wat de militairen in de VR-training doen bijgehouden: schieten, lopen, praten, maar ook de hartslag.

Medisch

Daarnaast was er vanuit de medische wereld al snel veel aandacht voor VR-training. Zo zet het Erasmus MC ziekenhuis in Rotterdam sinds half maart dit jaar VR in om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op een operatie. Zo kunnen de kinderen wennen aan de verschillende ruimtes waarin ze terecht zullen komen, zoals de wachtkamer, de operatiekamer en de uitslaapkamer. Daarnaast leren ze de anesthesieprocedure kennen.

Op het Mobile World Congress wemelde het van de VR-brillen, laptops en andere non-telefoons. Foto: FOTO BLOOMBERG

Met de VR-bril op kunnen de kinderen door de kamers 'wandelen' en krijgen ze van een virtuele verpleegkundige en anesthesioloog uitleg over wat hen te wachten staat. De patiënten kunnen zelf beslissen in welk tempo ze lopen. Het Erasmus verwacht dat dit ervoor gaat zorgen dat ze met een geruster gevoel de operatie in gaan.

Funda

Maar ook voor makelaars biedt VR natuurlijk geweldige mogelijkheden. Nu moet je als je een huis wil bekijken een afspraak maken, naar het betreffende huis gaan. Je staat vaak met veel andere geïnteresseerden tegelijk in het huis. Niet altijd de ideale situatie. Als met echt goede VR-toepassingen je de gewaarwording krijgt dat je in het huis ‘rondloopt’, zou dat de makelaardij weleens behoorlijk kunnen veranderen.

Sony

De verwachting is dat VR de komende jaren nog geavanceerder en realistischer zal worden. Naarmate de computertechniek verder voortschrijdt, zullen de toepassingen voor trainings- en educatiedoeleinden verder toenemen. Datzelfde geldt voor amusement, ook een belangrijk toepassingsgebied van VR.

Het Japanse Sony is een van de belangrijkere producenten van VR-brillen en games. VR-games zullen in de toekomst nog mooier en realistischer worden. Speciale VR-bioscopen zijn nu nog vooral een leuke gimmick. Maar wie weet worden VR-speelfilms ooit de standaard in Hollywood.

Groei en beleggingsmogelijkheden

Er wordt hoe dan ook een forse groei voorspeld voor de VR-markt. Hoewel daarbij dan ook vaak de Augmented Reality (AR) toepassingen worden meegenomen. In het Nederlands betekent ‘Augmented Reality’ letterlijk: verrijkte werkelijkheid: een mix van de realiteit met een virtuele toevoeging of verrijking. In de praktijk komt het erop neer dat er extra digitale content wordt toegevoegd, die met technische hulpmiddelen, zoals een smartphone, te zien is. De succesvolle game Pokémon Go is hier een voorbeeld van.

Onderzoeksbureau IDC voorspelt dat de wereldwijde omzetten voor de VR- en AR-markt zullen groeien van $5,2 miljard in 2016 tot $162 miljard in 2020. Bij de meer zuivere VR-toepassingen gaat het dan om games en hardware als losstaande brillen, mobiele oplossingen als Gear VR van Samsung en Google Cardboard die aan mobiele telefoons moeten worden gekoppeld en ‘bekabelde’ brillen als de Oculus Rift.

Iedereen is het er over eens dat VR een grote toekomst heeft. Maar kun je daar als belegger ook iets mee? Eigenlijk niet, moet ik dan zeggen. Pure VR-spelers zijn er haast niet. Neem Sony en Facebook, die beide actief zijn op deze markt. De realiteit is dat ze slechts een gering deel van hun totale omzet boeken op de VR-markt. Het is dus lastig om nu in te spelen op de groei van de VR-markt. Maar daar kan de komende jaren snel verandering in komen.

Robert Schuckink Kool, Bright New World