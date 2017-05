Je ziet de technologische vooruitgang binnen de gezondheidszorg in de eerste plaats terug bij medische apparaten. Denk dan bijvoorbeeld aan insulinepompjes. Daarmee kunnen diabetespatiënten heel makkelijk insuline toedienen als dat nodig is. Door de technologische vooruitgang worden deze apparaatjes kleiner maar ook ‘slimmer’. Er komen steeds meer handige functionaliteiten op deze apparaten. Waardoor patiënten hun aandoening weer beter kunnen managen. Dat levert enorme gezondheidswinst op voor een grote groep mensen. Daar profiteren we overigens uiteindelijk allemaal van. Want als een patiëntengroep als diabetici door betere apparaten minder complicaties ondervindt, doen ze ook minder een beroep op de gezondheidszorg. Die door de vergrijzing toch al onder druk staat. Maar ook andere medische apparaten worden beter. Bijvoorbeeld CT-scanners.

Minder straling

Zo is bij de nieuwste generatie van deze scanners weer minder straling nodig, terwijl je toch een optimaal beeld krijgt. Dat is bijvoorbeeld voor kinderen heel belangrijk. Want vooral kinderen in de groei wil je aan zo weinig mogelijk straling blootstellen. Ook operatierobots worden door technologie steeds nauwkeuriger. De bekendste operatierobot is de Da Vinci. De robot is heel nauwkeurig, stabiel en onvermoeibaar. In staat bewegingen te maken die voor een chirurg belastend of zelfs onmogelijk zijn. Er hoeft dan bijvoorbeeld minder weefsel te worden bij lastige operaties. Hetgeen weer de hersteltijd voor patiënten bevordert.

3D-printing

Ik denk dat niet iedereen weet dat 3D-printing medische toepassingen heeft. En ook daar biedt de voortschrijdende technologie nieuwe mogelijkheden. Zo kan de nieuwste generatie 3D-printers fantastische, precies passende kronen printen. Dat verkort het behandeltraject bij tandartsen en het is nog goedkoper ook! Een andere toepassing is het printen van protheses voor invaliden. Ook hier zijn de voordelen groot. Het gaat sneller dan de oude maakmethode van protheses. En daarnaast passen ze beter en zijn ze ook weer goedkoper. Zo goedkoop zelfs dat nu veel invaliden in landen in Afrika aan goed passende protheses kunnen worden geholpen.

Virtual Reality en angststoornissen

Gezondheidszorg gaat natuurlijk over meer dan het lichaam. Ook mentale stoornissen en ziekten zijn heel belastend voor degenen die eraan lijden. En leggen een groot beslag op onze gezondheidszorg. Maar ook daar komen nieuwe mogelijkheden tot behandeling door technische vooruitgang. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van de nieuwste virtual reality-toepassingen wordt de geestelijke gezondheidszorg beter. Virtual reality is een technologie waarbij de patiënt een speciale bril op zet, waar levensechte beelden op afgespeeld worden. Zo kan iemand met een angststoornis bijvoorbeeld oefenen met situaties die hij of zij in het dagelijkse leven tegenkomt, zonder daarvoor de behandelkamer te verlaten. Virtual reality kan dan worden ingezet bij de behandeling van patiënten met posttraumatische stress of bij een angststoornis.

Watson

Tot dusver had ik het telkens over technologische vooruitgang bij apparaten, hardware. Apparaten die binnen de gezondheidszorg betere en soms totaal nieuwe behandelingen bieden. Maar ook op softwaregebied gebeurt er een hoop. De bekendste voorbeelden zijn Watson en soortgelijke computerprogramma’s. Zij zijn het resultaat van de razendsnelle ontwikkelingen binnen het vakgebied cognitive computing: zelflerende, intelligente computerprogramma’s. Watson en zijn ‘broertjes’ kunnen enorme hoeveelheden data doorzoeken en daar intelligente conclusies uit trekken. Dat betekent binnen de medische zorg dat medische boeken, tijdschriften, blogs, wetenschappelijke artikelen en openbare onderzoeksresultaten worden onderzocht door Watson. Maar dan wel razendsnel. Binnen enkele seconden komt er een relevant antwoord op een vraag. De meest vooruitstrevende ziekenhuizen gebruiken Watson ook al. Een mooi voorbeeld daarvan, vind ik, is het Memorial Sloan Kettering-ziekenhuis in New York. Dat zet Watson in voor kankerbehandelingen op maat voor patiënten. Watson gaat in enkele seconden door al het laatste medische oncologische onderzoek en ontdekt daarin patronen en verbanden. Dat wordt vervolgens gekoppeld aan de medische geschiedenis van een patiënt. Daar rolt dan een specifieke behandeling uit.

Steeds betere medische zorg

Technologische vooruitgang, voortgestuwd door steeds krachtige computerchips, is wat mij betreft dus een zegen. Want die vooruitgang leidt tot steeds betere medische apparaten en een kwalitatief betere gezonheidszorg. Daar kunnen we alleen maar blij van worden.

Robert Schuckink Kool, Bright New World