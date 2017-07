Bang voor robots?

Maar die snelle opmars van robots in onze samenleving zorgt ook voor angst. Gaan ze bijvoorbeeld niet onze banen inpikken? Mensen zijn natuurlijk altijd bang geweest voor nieuwe dingen en grote technologische veranderingen. Dat zien we al sinds de industriële revolutie. En robots nemen inderdaad werk over dat eerst door mensen van vlees en bloed werd gedaan. Maar in mijn ogen biedt de roboticarevolutie veel meer voordelen dan nadelen. Eerst zet ik even de laatste ontwikkelingen binnen robotica op een rijtje.

Door de steeds krachtiger computerchips kunnen robots namelijk steeds beter ‘zien’, flexibeler bewegen en worden ze ook voortdurend nauwkeuriger. Ook worden robots steeds vaker met de cloud verbonden. Dat geeft de mogelijkheid van updates op afstand. Inmiddels kunnen robots zoveel dat ze gesproken commando’s begrijpen en ook goed met mensen kunnen samenwerken bij het uitvoeren van gecompliceerde taken. Robots zijn daardoor voor de industrie steeds interessantere ‘werknemers’ geworden. Want ze zijn behendig, slim, coöperatief en onvermoeibaar.

Welke werkgever wil nou niet zo’n ‘arbeider’ in zijn fabriek? In fabrieken waar auto’s in elkaar worden gezet, zal je inmiddels met een lampje moeten zoeken naar een productiefaciliteit zonder robots. Al het zware, geestdodende en gevaarlijke werk in autofabrieken wordt overgenomen door robots. Dat zie ik toch echt als een zegen van de toenemende robotisering. En niet alleen in de automobielindustrie groeit het aantal robots fors. Ook in andere industriële sectoren zie je die ontwikkeling. Bij Smart Robotics in Eindhoven, het eerste Nederlandse 'uitzendbureau' voor robots, kun je zelfs robots inhuren voor zwaar en geestdodend productiewerk. Dat klinkt als een grappige gimmick. Maar het zegt naar mijn idee vooral dat robots serieuze productiewerknemers zijn geworden. In de agrofoodsector zie je dezelfde ontwikkeling.

Landbouwrobots

Dat veeteelt en landbouw in de westerse wereld sterk gemechaniseerd is, is voor niemand een verrassing denk ik. Alleen op deze wijze was het mogelijk de groeiende wereldbevolking adequaat te blijven voeden. Maar nu zie je ook steeds meer robotica in de landbouw en veeteelt. Robots kunnen inmiddels heel nauwkeurig zaaien, oogsten, plukken en melken. En robots kunnen dat ook sneller, veiliger en goedkoper dan mensen. Dat is niet alleen een prima ontwikkeling omdat robots inmiddels het saaie, repetitieve, zware, vieze en ergonomisch slechte werk in de landbouw en veeteelt kunnen doen.

Maar ook los je er een van de grote problemen mee op waar met name de westerse agrofoodsector mee kampt: de beschikbaarheid van arbeid. In de westerse wereld wordt het steeds moeilijker mensen te vinden die in de landbouw en veeteelt willen werken. Met de robotisering kunnen mensen in de agrarische sectoren zich toeleggen op de taken die wel appelleren aan hun intelligentie, flexibiliteit en inzicht. Het werk wordt daardoor aantrekkelijker, waardoor het makkelijker wordt om voldoende personeel te vinden dat in de sector wil werken.

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg is nog zo’n sector die echt profiteert van de inzet van robots. Heel bijzonder vind ik dat chirurgen met de hulp van operatierobots – onder meer van het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf Intuitive Surgical – steeds nauwkeuriger en minder invasief opereren. Waardoor de kostbare opnametijd in ziekenhuis wordt bekort. Ook zie je steeds vaker robots die zorgverleners ondersteunen in bejaardenhuizen en zorgcentra. Ze ondersteunen bijvoorbeeld bij zware taken als het in en uit bed tillen van hulpbehoevende ouderen. Maar zorgrobots als de Zora kunnen bijvoorbeeld ook met dementerende ouderen spelletjes doen en helpen bij het revalideren na een operatie. In Japan worden zorgrobots al vaak ingezet. In Nederland begint deze ontwikkeling op gang te komen. Ook hier zie ik toch echt veel positieve effecten van robots. Want met de hulp van robots kan de zorg een sector blijven waar mensen graag in willen werken.

Veel rendement

De angst voor robots is dus veelal ongegrond. Je ziet immers dat de toenemende inzet van robots ook vaak heel positief uitpakt. Daarnaast is robotica een van de krachtigst groeiende sectoren ter wereld. De robotmarkt groeit de komende 5 jaar volgens marktonderzoeksbureau IDC met 17% per jaar. Maar die jaarlijkse groei wordt door sommige analisten alweer naar boven toe bijgesteld. Beleggers kunnen naar mijn mening deze sector niet links laten liggen. De ontwikkelingen gaan zo hard, daar kun je, vind ik, maar beter een graantje van meepikken. De laatste 12 maanden zie je veel beursgenoteerde roboticabedrijven, vaak afkomstig uit de VS en Japan, flink oplopen in koers. Veelal met tientallen procenten tegelijk. Tot zelfs bijna 150% rendement in die laatste 12 maanden, voor het Amerikaanse iRobot. Dus ook als belegger hoef je niet bang te zijn voor robots…

Robert Schuckink Kool, Bright New World