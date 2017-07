De babyboomgeneratie wist dus eigenlijk niet beter dan dat er voortdurend sprake was van flinke economische groei. Veel bedrijfssectoren presteerden prima in die jaren. Nu is de economische groei veel lager.

Die lage groei in de westerse wereld heeft verschillende oorzaken. Zo is de bevolkingsopbouw anders dan in de tijd van de wederopbouw. Er is nu in de westerse wereld sprake van vergrijzing. Er zijn dus steeds meer ouderen. Ouderen kopen simpelweg minder.

En je ziet ook verzadiging. Als je een of twee tv’s in huis hebt, allemaal een smartphone bezit en, vooruit, een 2e auto voor de deur, dan is het misschien wel een beetje klaar. Die vertragende factoren hebben natuurlijk invloed op verschillende bedrijfssectoren.

Sommige sectoren worden meer vervangingsmarkten. Je ziet flink wat sectoren nu waar de groei heel laag of afwezig is. Dan heb ik het onder meer over fossiele energie, belangrijke delen van de voedingssector, de financiële sector, telecom. Ook de komende jaren verwachten economen daar niet meer dan een marginale groei. Maar dat betekent zeer zeker niet dat er geen sectoren zijn waar wel degelijk sprake is van hoge groei.

Nieuwe economie

Die sectoren worden soms wel de nieuwe economie genoemd. Dan gaat het onder meer om robotica, 3D-printing, Internet of Things (IoT), social media, maar ook duurzame energie, waarbij technologie een belangrijke rol speelt. Bij al die sectoren zie je een hoge autonome groei. De verwachtingen voor de komende jaren zijn jaarlijkse groeicijfers van circa 10% tot zelfs 100% volgens verschillende onderzoeksbureaus.

De voortdurende ontwikkeling van computerchips speelt daarbij doorgaans een cruciale rol. In lijn met de zogeheten Wet van Moore verdubbelt iedere 2 jaar de capaciteit van de computerchips, bij een gelijkblijvende of lagere prijs. Dat heeft veel gevolgen. Robots bijvoorbeeld waren jarenlang alleen een leuke gadget.

Operatierobot

Nu zijn ze economisch van steeds groter belang. Omdat ze overal aan het werk zijn: als operatierobot in ziekenhuizen, aan de lopende band in talloos veel fabrieken, in de zorg. Een gelijksoortige ontwikkeling zie je bij 3D-printing, IoT. Maar ook andere sectoren krijgen vleugels door de steeds betere chips.

Met de wet van Moore in je achterhoofd weet je ook dat over 2-3 jaar robots nog vaardiger en slimmer zullen zijn, 3D-printers nog meer onderdelen voor de industrie standaard zullen printen. IoT de zelf rijdende auto weer dichterbij heeft gebracht, zonnepanelen nog meer energie zullen opwekken, biotechbedrijven door slimme testmethodes nog sneller veelbelovende medicijnen naar de markt zullen brengen.

Dilemma

De groei en het elan is er dus wel degelijk in een aantal sectoren. Maar ik zie wel een dilemma bij veel beleggers. De meeste beleggers zijn goed geïnformeerd. Die weten heus wel dat er een aantal sectoren zijn die heel hard groeien. Ik merk echter ook nogal eens koudwatervrees. Beleggers die in Ahold beleggen, begrijpen in grote lijnen hoe het bedrijfsmodel in elkaar zit.

Maar bedrijven als Alphabet (het moederbedrijf van Google) en Facebook zijn toch nogal eens de ver van mijn bed-show. Het verdienmodel van deze bedrijven is doorgaans voor beleggers lastiger te doorgronden. Voor beleggers is het dan wel belangrijk om ervan doordrongen te zijn dat koerswinst doorgaans niet samengaat met een marginale omzetgroei of een afnemende omzet.

Voor beleggers die op dividend gericht zijn, zijn bedrijven als Royal Dutch Shell en Ahold heel geschikt. Maar beleggers die naast dividend ook uitzicht willen op koerswinst, kunnen overwegen om een deel van hun portefeuille te beleggen in aandelen van bedrijven die actief zijn binnen de sectoren van de nieuwe economie. Want bij die sectoren ligt de toekomst, daar zijn alle analisten en onderzoeksbureaus het wel over eens.

De toekomst

Bovendien kan het erg snel gaan met dit soort ontwikkelingen. In 10 tot 15 jaar ontwikkelden bedrijven als Alphabet, Amazon, Facebook en het Chinese internetplatform Alibaba zich tot de meest waardevolle ter wereld, qua beurswaarde.

Deze bedrijven, die soms door tieners werden opgericht, passeerden haast achteloos meer dan 100 jaar oude bedrijven, zoals Royal Dutch Shell, die decennialang tot de grootste ter wereld behoorden. Dat heeft de aandeelhouders van Alphabet en de andere bedrijven geen windeieren gelegd. Je ziet dus hoe snel technologische ontwikkelingen zich in mooie rendementen kunnen vertalen.

Als je groei belangrijk vindt, dan zou ik als belegger toch die koudwatervrees proberen te overwinnen.

Robert Schuckink Kool, Bright New World