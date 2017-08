Vanuit luie stoel naar Louvre

Maar als je nou eens een virtuele wandeling door het hotel kan maken. Een rondje door de kamer. Hoe ziet de bar eruit? En het zwembad? Heel leuk en informatief, lijkt mij. En dat gaat er ook allemaal komen, met Virtual Reality-toepassingen. Virtual Reality ofwel VR is een interactieve omgeving die met computers wordt gegenereerd en via een speciale VR-bril of headset te bekijken is. De voornaamste kracht ervan ligt in het feit dat je als gebruiker volledig wordt ondergedompeld in de ervaring. Dat biedt naast die hotelkamer ‘doorlopen’ een scala van meer dan interessante mogelijkheden. Dat mogelijk interessante tweede huis in het buitenland eerst virtueel bekijken?

Ook de makelaar in eigen land heeft baat bij deze virtuele bezichtigingen: er hoeft niet meer met tientallen kijkers door de woning gelopen te worden, maar alleen met hen die echt interesse hebben. Voor de koper is het ook heel handig. Die kan nu op een ochtend 10-15 huizen bekijken. Sterker nog, er is al een speciale Funda VR-bril. En steeds meer makelaars zorgen ervoor dat hun woningen 360 graden foto's met hotspots hebben en zo klaar zijn voor VR. Niet alleen in de vastgoedwereld biedt VR ongekende mogelijkheden, trainingen en educatie worden nu ook al steeds vaker met VR verrijkt. Medische VR Bijvoorbeeld in de medische wereld. Een mooi voorbeeld is de chirurgische app VCath, die gebruikers traint in het positioneren en plaatsen van een katheter in de hersenen van een virtuele 3D patiënt. Of het spel TouchSurgery, dat arts-assistenten traint. Het is interactief en kan het aanleren van een operatie ondersteunen. Dit helpt ook artsen in ontwikkelingslanden om belangrijke vaardigheden aan te leren. Nog een voorbeeld, de virtual reality loopband V-Gait. De loopband bestaat uit een groot scherm, een audiosysteem en meetsoftware. Patiënten die een hersenbloeding of herseninfarct hebben gehad, gaan op de loopband staan en moeten de targets die voor hun in beeld verschijnen al lopend volgen. Op die manier worden iemands adaptievermogen en stabiliteit getraind.

Enorme potentie De verwachting is dat VR de komende jaren nog geavanceerder en realistischer zal worden. De greep hierboven uit de toepassingen van VR maakt denk ik wel duidelijk dat dit een markt is met een enorme potentie. Ik noemde al het voorbeeld van een virtuele wandeling door de hotelkamer. Verschillende reisorganisaties in Nederland en België boden vorig jaar al de mogelijkheid om een virtueel kijkje te nemen op diverse vakantiebestemmingen. Ik verwacht dat over een jaar of 5 niemand meer een reis boekt zonder eerst virtueel het hotel en de omgeving te hebben bekeken. Vakanties die zich volledig in virtual reality af spelen, behoren ook tot de mogelijkheden. De eerste initiatieven zijn er al.

Virtuele musea Of wat dacht u van virtueel museumbezoek? Het Amsterdamse bedrijf WeMakeVR wil met VR oplossingen voor de ouderenzorg bieden. Denk aan een ouderen die slecht ter been zijn en culturele belangstelling hebben. Die kunnen virtueel lopen door alle musea ter wereld. Of virtueel het Concertgebouw bezoeken. Overigens is dit denk ik voor iedereen interessant. Wie wil er nu niet een virtuele wandeling door de Hermitage in Sint-Petersburg of het Louvre in Parijs maken? Sterker nog, sommige musea, zoals het Louvre en het Westfries Museum, bieden het al aan. VR biedt dus een overvloed aan mogelijkheden. Uiteraard ook bij games, die ik nog niet genoemd heb. Games die een laagje over de werkelijkheid leggen - ook wel Augmented Reality (AR) genoemd -, zoals Pokémon Go, zijn nu vaak al kaskrakers. Kenners denken dat de komende jaren VR-games eveneens kaskrakers zullen worden.

Forse groei Virtual Reality is een van de snelst groeiende sectoren. Onderzoeksbureau IDC verwacht dat de markt zal exploderen: van $5,2 miljard vorig jaar tot $162 miljard in 2020. Maar kun je als belegger wat met die forse groei? Eigenlijk nog niet, moet ik dan zeggen. Pure players zijn er haast niet. Neem het Japanse Sony en de Amerikaanse bedrijven Facebook en Nvidia, die alle actief zijn op deze markt. Facebook met de virtual reality-bril Oculus Rift, Sony met VR-games en Nvida met computerchips voor VR-toepassingen. De realiteit is echter dat ze slechts een gering deel van hun totale omzet boeken op de VR-markt. Het is daarom nu nog lastig om in te spelen op de groei van de VR-markt. Maar daar kan de komende jaren snel verandering in komen. Dan kom ik er zeker op terug, want een markt die zo snel groeit als VR is natuurlijk erg interessant.

Robert Schuckink Kool, Bright New World