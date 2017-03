Pas bij een rentestand van zeven of acht procent zou Buffett durven spreken van een zeepbel. Maar dan zijn we wel een fors aantal ‘rate hikes’ van de Federal Reserve verder.

Europa

En dan schakelen we nu even terug naar Europa. Want als volgens het ‘orakel uit Omaha’ de aandelen in Amerika met een gemiddeld dividendrendement van 2% al goedkoop zijn, dan moet Europa met een dividendrendement van 3,5% helemaal een koopje zijn.

Wanneer we kijken naar onderstaande chart dan zien we de breed gespreide EuroStoxx-index uitgezet tegen de S&P 500. De verticale schaal is geïndexeerd in euro’s vanaf de koersbodem in maart 2009. Het 100% niveau is berekend t.o.v. de actuele koers van de EuroStoxx.

Foto: Wall Street Professional

En nu wordt het tricky. Want in deze relatieve sterkte grafiek kan iedereen iets anders zien. Voor ieder wat wils eigenlijk. De een zal zeggen: de S&P is veel te duur. De ander: Europa is veel te goedkoop. Feit is dat je met een relatieve sterkte analyse veel kanten op kan.

Scenario’s

Stel, u vindt op basis van deze grafiek dat de koersen in Europa en Amerika te ver uit de pas zijn gaan lopen. Dan zijn er grofweg drie manieren (of combinaties hiervan) om dat op te heffen:

a) Een daling van de Amerikaanse markt

b) Een stijging van de Europese markt

c) Een stijging van het EUR/USD valutapaar (euro wordt duurder t.o.v. dollar)

Het verschil kan uiteraaard ook worden vereffend doordat Europa harder gaat stijgen dan Amerika of vice versa met een daling. Maar enfin: begin eenvoudig, het wordt vanzelf ingewikkeld.

Fundamenteel

Nu even terug naar de fundamentele cijfers. Het dividendrendement van de EuroStoxx-index bedraagt over 2016 ± 3,5%, resp. 2% voor de S&P 500.

Als we deze ‘yields’ gaan vertalen naar de bovenstaande grafiek wat zou dat dan betekenen? Stel dat beleggers de EuroStoxx-index dezelfde waardering zouden geven als de S&P, namelijk 50 maal het dividend (yield = 2%).

Dan zou de EuroStoxx naar een niveau in de bovenstaande grafiek kunnen van 3,5/2,0 X 100 = 175%. Een stijging van maar liefst 75% dus.

Voor de alfa’s onder u zal ik het nog even vertalen: Europa, en dus ook de AEX-index, is volgens de Warren Buffet logica momenteel spotgoedkoop.

Rombout Kerstens is directeur van Keyword Info Systems BV. www.keyword.nl