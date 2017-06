De vraag is hoeveel beleggers van het eerste uur de hele rit in Amazon hebben uitgezeten. Aangezien het aandeel in die 20 jaar ook een paar keer fors onderuit is gegaan. In een zaal met beleggers zou waarschijnlijk alleen oprichter Jeff Bezos, indien aanwezig, zijn hand opsteken.

Ook Warren Buffett behoort niet tot de gelukkigen. Hij geeft het ook ruiterlijk toe dat hij Amazon ‘helemaal gemist heeft’. Net zoals u en ik het gemist hebben. Rond 1997 kon u kiezen uit honderden internet start-ups. De één met een nog mooier en verleidelijker businessplan dan de ander. Maar slechts enkelen zijn daadwerkelijk een succes geworden.

Winner takes all

Wat mij vooral opvalt is dat bedrijven met een business model dat helemaal niet zo uniek is, toch de grootste worden volgens het ‘Winner takes all’ principe. Op zich is er geen reden waarom er geen meerdere Amazon’s naast elkaar kunnen bestaan. Een magazijn met een webshop. Meer is het feitelijk niet.

Hetzelfde geldt voor Google. Waarom gaat iedereen naar dezelfde zoekmachine? Waarom zit iedereen nu op Facebook? Waarom boekt iedereen bij Airbnb? Mensen doen kennelijk graag zaken met de grootste en bekendste bedrijven.

Het is dus belangrijk om zo snel zo groot mogelijk te worden. En een perfect product te leveren uiteraard. Het één gaat niet zonder het ander. In die ratrace sneuvelen ook talloze bedrijven. Het geld raakte te snel op of het product was simpelweg niet goed genoeg. Maar al die mislukte bedrijven zijn we allang weer vergeten.

Bol.com

Interessant om te zien wordt bijvoorbeeld of het Nederlandse bol.com het gaat redden. Wat als Amazon zich ook vol op de Nederlandse markt gaat richten? Is bol.com dan hetzelfde lot beschoren als de Nederlandse zoekmachine Ilse die het verloor van google. Of Hyves dat ten onder ging aan de concurrentie van Facebook?

Superaandelen

Aandelen die net als Amazon sinds de introductie imposante koerswinsten hebben opgeleverd staan in onderstaande tabel. Ook een aantal Nederlandse bedrijven blazen een leuk partijtje mee. Zo is een investering in ASM Litho 22 jaar geleden van €1000, nu €70.000 waard.

Foto: TradersClub.nl / Keyword BV

De vraag blijft natuurlijk: waar vindt ik de nieuwe Amazon, Google of Facebook? Het laatste woord laat ik maar aan Warren Buffett: ‘In business, the rear view mirror is clearer than the windshield’. Vooruit blijven kijken dus. Hoe moeilijk het ook is.

Rombout Kerstens is directeur van Keyword Info Systems BV. www.keyword.nl