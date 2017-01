Rabobank kondigt een hernieuwde uitgifte van de ledencertificaten aan. Particuliere beleggers kunnen tot en met 16 januari inschrijven op de uitgifte. De nieuwe Rabobank Certificaten kunnen met een korting op de huidige handelsprijs worden aangeboden. De verwachte opbrengst van de uitgifte is minimaal 1 miljard euro. Het aantal uitstaande certificaten neemt hierdoor toe van 5,9 naar 6,9 miljard.

Wij zijn al fan van deze certificaten sinds ze in februari 2014 beursnotering kregen. De certificaten geven jaarlijks 6,5% rente, op kwartaalbasis uit te keren. Ze zijn weliswaar achtergesteld maar gezien de winstgevendheid van de Rabobank maken wij ons voorlopig geen zorgen over de rentebetaling.

Een collega van ons deed dat wel. Vorige week verscheen een negatief bericht van een vermogensbeheerder die van mening was dat de rentebetaling op de certificaten ‘twijfelachtig’ was. Uit deze twijfelachtige duiding maak ik maar op dat zijn cliënten geen certificaten meer in portefeuille hebben.

Dat is dan jammer. Met een startkoers op 1 januari 2016 van 111,58 en de slotkoers van 114,18 op 30 december komen we uit op een koerswinst van 2,6%. Tel daar het couponrendement van 5,82% bij op en je zit op een totaalrendement van 8,42% voor het hele jaar – er zijn slechtere rendementen in de vastrentende sfeer denkbaar.

Het enige waar wij ons zorgen over maakten was de kans op vervroegde terugbetaling. De certificaten hebben een eeuwigdurende looptijd en kunnen niet worden afgelost. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de Rabobank Certificaten wel worden ingetrokken. Bij intrekking ontvangt de belegger 100% terug en ligt er tegen de huidige prijs een potentieel koersverlies van 14% op de loer. Daar zit niemand op de wachten.

Maar met de hernieuwde uitgifte van 1 miljard aan nieuwe certificaten is intrekking voorlopig niet meer aan de orde. Je kunt het beleggers niet aandoen om rond een niveau van 113% koers nieuwe certificaten uit te geven om ze bijvoorbeeld zes maanden later weer in te trekken op 100%. Dat zou een blamage voor de reputatie van de Rabo betekenen.

Bijna was het zover. De Dow Jones index miste een paar dagen geleden op een haar na de ‘magische grens’ van 20.000 punten. Wat zegt dat? Het ligt er maar net aan waar je het vertrekpunt legt. Vanaf het dieptepunt, op 9 maart 2009, start de index op 7.600 en kijk je aan tegen een stijging van 165%. Beleggers beginnen zich nu zorgen te maken of we niet te ver zijn doorgestegen.

Trekken we de grafiek echter wat verder terug en leggen we het startpunt op 1 januari 2000, dan beginnen we op 11.500 punten en bedraagt de stijging 75% in 16 jaar tijd. Procentueel is dat ongeveer 3,5% per jaar. Tel daar het dividendrendement van 2% tot 2,5% bij op en je komt uit op een totaalrendement van 5,5%-6% per jaar.

De breder samengestelde S&P 500 index, waarin de 500 grootste ondernemingen van de V.S. zijn opgenomen, blijft achter bij de Dow. Gestart op 1.425 punten in 2000 staan we nu, zestien jaar later, op 2.260. Dit geeft een stijging van bijna 60%, exclusief dividend.

Voor onze eigen AEX geldt een identiek plaatje, zij het dat die index nog meer dan 25% onder de startwaarde van 671,41 op 1 januari 2000 bungelt. Maar rekenen we ook hier vanaf het dieptepunt van onder de 200, genoteerd in maart 2009, dan zitten we op een winst van 144%. Timing is alles in ons vak.

