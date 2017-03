Sommige partijen waren daar het vorige kwartaal al mee begonnen, totdat ze tot hun schrik zagen dat Trump tot president werd gekozen en de naar hem genoemde rally kon beginnen. Of ze op hun schreden zijn teruggekeerd, weet ik niet.

Minder teveel

ABN Amro MeesPierson volgt een identiek pad, zij het dat de bank wel nog de goede stap had genomen om in oktober het gewicht in aandelen te verhogen. Daardoor zitten ze nu wel met de gebakken peren, in de zin dat ze een te groot belang in aandelen hebben als gevolg van de gestegen koersen.

Om daar wat aan te doen is de overweging in aandelen de laatste weken gehalveerd en is de hele positie in grondstoffen afgebouwd ten gunste van cash. Voor de goede orde: niet de hele positie in aandelen is gehalveerd, maar slechts de overweging. De bank blijft ‘gematigd overwogen’ in aandelen. Dus zit er momenteel iets minder teveel in aandelen.

De bank wil met deze stap financiële ruimte te creëren om in de toekomst op kansen in te spelen. En dat niet alleen. De bank houdt ook rekening 'met onzekerheden en risico's die de komende tijd - vooral op het politieke vlak - in het verschiet liggen'.

Twee kanten

Gelukkig werken die risico’s twee kanten op, want zodra je de beslissing hebt genomen om het belang in een bepaalde categorie te verlagen – bijvoorbeeld omdat je een correctie verwacht – dan treedt onmiddellijk een ander risico daarvoor in de plaats, te weten het risico op gemiste winst door verder stijgende koersen.

De keuze voor de ene doelstelling houdt automatisch in dat de andere doelstelling gemist wordt. Over dat risico op gemiste koerswinst lees je eigenlijk nooit iets, omdat het indruist tegen de tegeltjeswijsheid dat ‘van winst nemen nog nooit iemand armer is geworden’. Klopt, maar ook niet rijker.

Aandelen zijn duur en ‘overbought’. Als dat zo is, hoe daarnaar te handelen? Misschien worden aandelen nog veel duurder en nog meer ‘overbought’, niemand die het weet. En als je dat wel denkt, een simpele druk op de knop en je bent meteen van het hele probleem verlost. Alles liquide en dan maar wachten op de correctie.

Om vervolgens hulpeloos te zitten toekijken hoe een Dow van 20.000 oploopt naar 30.000, of de AEX naar 700. Mensen dachten dat ‘tech-aandelen ‘ in 1996 overgewaardeerd waren. Wie toen uitstapte, moest nog vier jaar wachten voor hij gelijk kreeg.

Bonbons

Je kunt natuurlijk ook gewoon blijven zitten of je geld zonder nadenken in een indexfonds stoppen en je verder nergens druk over maken. Dan zit je wel weer met een keuzeprobleem, want tegenwoordig kun je kiezen uit tientallen, zo niet honderden indices, en welke kies je dan? Het is net alsof je met je doosje bonbons de winkel uit loopt en je het gevoel hebt dat je de lekkerste hebt laten liggen.

Dus dan maar doen wat Warren Buffett doet, beleggen in Amerikaanse aandelen. Hij schreef in zijn jaarlijkse brief aan zijn aandeelhouders dat het Amerikaanse bedrijfsleven de komende jaren zal blijven floreren. In zijn woorden:

“Het Amerikaanse bedrijfsleven – en bijgevolg een mandje aandelen – zal over enige jaren zo goed als zeker in waarde zijn gestegen. Innovatie, productiviteitsstijging, ondernemersgeest en een overvloed aan kapitaal zullen daarvoor zorgen. De alom aanwezige doemdenkers kunnen profiteren van de marketing van hun sombere prognoses. Maar de hemel beware als ze actie ondernemen op de onzin die ze over de wereld uitstrooien.”

Ron Boer is partner bij Het Effectenhuis Commissionairs B.V., een onafhankelijke specialist in de advisering en handel in obligaties en tevens beheerder van drie beleggingsfondsen: het OK Wereld Fonds (aandelen wereldwijd), het OK Magnificent Twenty (Amerikaanse aandelen) en het Wereld Rente Dividend Fonds (vastrentende waarden). Cliënten van Het Effectenhuis kunnen een positie hebben in de behandelde fondsen op het moment van publicatie. Mocht u tot koop of verkoop overgaan, overleg vooraf altijd met uw adviseur/beheerder.