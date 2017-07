Als we vier biljoen en nog eens vier biljoen bij elkaar optellen, praten we over achtduizend miljard dollar, een belachelijke hoeveelheid geld. En dan hebben we het alleen nog over geld dat in de Verenigde Staten door deze twee groepen wordt beheerd.

Het is de wereld van de superrijken, die elkaar de beste deals lijken toe te spelen en particuliere beleggers buitenspel zetten. Zij kunnen met het geld van hun investeerders ook beursgenoteerde ondernemingen van de markt halen. Dat heet een overname.

Family Office

Voor niet-ingewijden: family offices leveren hun diensten aan (zeer) vermogende personen en families. Naast fiscale zaken, het aankopen van een tweede huisje in Zwitserland en het regelen van het onderhoud van het twintig meter lange sloepje aan de Côte d’Azur, vormen vermogensregie en het onderbrengen van de vrije gelden van hun clientèle een van de hoofdtaken.

Let wel: een family office belegt niet zelf voor de klanten. Het bepaalt in grote lijnen waarin belegd wordt (de ‘asset allocatie’) en trekt aan de teugels. Daartoe beschikt het over een breed netwerk van externe partijen die elk een deel van het vermogen onder beheer krijgen. Voor elke categorie (vastgoed, aandelen, obligaties, private equity) wordt gezocht naar de bijpassende financiële dienstverleners.

Het familiy office opereert daarbij vanuit de luie stoel. Omdat ze vanuit hun positie – namens hun klanten – kunnen beslissen aan wie ze het geld van hun klanten toevertrouwen, zijn ze ook gemachtigd om dat geld bij goede resultaten wat op te hogen, maar ook om het bij tegenvallende resultaten weer weg te halen.

Private equity

Private equity partijen investeren niet in beursgenoteerde bedrijven, maar participeren rechtstreeks bij de financiering van ondernemingen. Als het jonge ondernemingen zijn, spreken we van ‘venture capital’. Vanwege de hoge instapdrempel die bij deze investeringen horen, is dit gebied slechts toegankelijk voor mensen met grote vermogens.

Dat is jammer, omdat de behaalde rendementen door de bank genomen hoger zijn dan bij gewone aandelen of obligaties. Daar staat tegenover dat je over een langere horizon moet beschikken. Participaties in private equity zijn niet zoals op de beurs verhandelbaar, maar moeten meestal tussen de vijf en tien jaar worden aangehouden.

Vrolijke kanarie

Het cijferseizoen begint al aardig op stoom te komen en goede winstcijfers zullen de huidige koers/winstverhoudingen moeten rechtvaardigen, anders krijgen we te maken met de spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn. Tot nu toe blijkt dat er in vrijwel alle gevallen sprake is van meevallende kwartaalcijfers. Onze kanarie fluit voorlopig een vrolijk deuntje.

Het gefluit van het vogeltje vindt zijn weerklank in de laatste OK-Scores, het rapportcijfer over de bedrijven die wij volgen. Die cijfers geven een stabiel beeld voor wat betreft de kwaliteit van de gerapporteerde winsten en ze bevestigen onze visie dat we de komende maanden geen donkere wolken aan de horizon hoeven te verwachten.

Cocktail

Vorig jaar heb ik bericht over de Japanse internet- en communicatiegigant SoftBank Group, die samen met een beleggingsfonds van Saudi-Arabië een investeringsfonds heeft opgericht dat moet uitgroeien naar een geïnvesteerd vermogen van 100 miljard dollar.

In mijn column van mei vertelde ik dat een hedgefondsmanager binnen 24 uur $5 miljard aan nieuwe geld wist aan te trekken om in te stappen als de correctie zich aandiende.

We leven in een wereld met een lage groei, lage rentes en een lage inflatie. Dat zal de komende jaren nog het geval zijn, zo is onze opvatting. Stel nu eens een cocktail samen met de volgende ingrediënten: een onvoorstelbare hoeveelheid liquide middelen, koopgrage investeerders, een gezond bedrijfsleven, een groeiende wereldeconomie en overnames die aan de orde van dag zijn. Voeg daar de lage rente en de lage inflatie aan toe.

Roer goed, neem een slok en denk dan eens na over de vraag of je de komende vijf tot tien jaar in aandelen moet (blijven) zitten. Want bedenk dat niets zo frustrerend is dan je buurman rijk zien worden.

Ron Boer is partner bij Het Effectenhuis Commissionairs B.V., beheerder van drie beleggingsfondsen: het OK Wereld Fonds (aandelen wereldwijd), het OK Magnificent Twenty (Amerikaanse aandelen) en het Wereld Rente Dividend Fonds (vastrentende waarden). Cliënten van Het Effectenhuis kunnen een positie hebben in de behandelde instrumenten op het moment van publicatie. Mocht u tot koop of verkoop overgaan, overleg vooraf altijd met uw adviseur/beheerder.