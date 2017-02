Een president houdt zich normaliter afzijdig van de hoogte van de munt. Althans, dat was in het verleden het geval. In de laatste decennia van de vorige eeuw waren het de Fed-voorzitters Paul Volcker en Alan Greenspan die de richting van de dollar bepaalden. De toenmalige presidenten Reagan, Bush en Clinton lieten zich om politieke redenen nauwelijks uit over de hoogte van de munt. Ook Obama hoorde je praktisch nooit over de dollar spreken. De enige opmerking die een president nog wel eens wilde maken, was dat een sterke dollar in het belang van de Verenigde Staten is.

Trump

Zo niet Donald Trump. De nieuwe president heeft zich in korte tijd al een aantal keren kritisch uitgelaten over de hoogte van de dollar. Hij is van mening dat de huidige koers van de dollar een obstakel is voor de economie in de Verenigde Staten.

Trump ging zelfs een stap verder door Duitsland ervan te beschuldigen, de VS uit te buiten met een ondergewaardeerde euro tegenover de dollar. Duitsland zou hierdoor goedkoop kunnen exporteren naar de VS, terwijl er voor Amerikaanse autoconcerns een slechte concurrentiepositie is ontstaan richting Europa. Op die manier probeerde Trump de dollar naar beneden te praten.

Fed-voorzitter Janet Yellen Foto: Bloomberg

Tegenover de euro en het Britse pond heeft Trump een punt, alhoewel het hier niet alleen om de kracht van de dollar gaat. De verhouding euro/dollar is in grote mate het resultaat van het ruimhartige beleid van de ECB. De verhouding pond/dollar is het gevolg van het Britse EU-referendum, waarna het pond een historische val doormaakte.

Congres

Trump kan dinsdag de hoon over zich afgekondigd krijgen als hij voor het Congres de ontmanteling van de zorgwet, die bekend staat als Obamacare, aankondigt. Miljoenen minder bedeelde Amerikanen dienen dan een nieuwe zorgverzekering af te sluiten die vele malen duurder is. Tevens hoopt men nadere details te krijgen over de belastingverlichting, waar menig belegger al zo lang op zit te wachten.

Verder kan Trump zijn eerdere kritiek op het monetaire beleid van de Federal Reserve herhalen. Trump is van mening dat de Fed te lang wacht met het verhogen van de rente en laakt daarbij het beleid van Janet Yellen. Pikant detail is dat een renteverhoging in de regel de eigen munt versterkt. Wellicht probeert Trump eerst nog een keer de eigen munt verbaal te verzwakken door nogmaals aan te geven dat de munt overgewaardeerd is.

Yellen

Vrijdag staat Fed-voorzitter Janet Yellen op de agenda. Yellen houdt een toespraak in Chicago over de economische vooruitzichten. De voorzitter zal zich hierbij gesteund zien in de publicatie van het Beige Book, dat woensdag verschijnt. Het Beige Book geeft de huidige economische situatie weer in de twaalf afzonderlijke federale staten en verschijnt acht keer per jaar. Het rapport wordt door de Fed geraadpleegd bij de beslissing van het monetaire beleid.

Beleggers kijken nu al reikhalzend uit naar de toespraak van Yellen. Het is immers haar laatste toespraak voor de rentevergadering op 15 maart. Vorige week bleek uit de notulen van de rentevergadering van januari dat de Fed de rente al spoedig kan verhogen. Dat is op zich ook niet zo vreemd. Waar de meeste analisten het er nog steeds op houden dat de volgende renteverhoging niet voor juni plaatsvindt, ben ik van mening dat Fed er goed aan doet reeds in maart een verhoging bekend te maken.

Cijfers

De Amerikaanse arbeidsmarkt is momenteel zeer sterk en er is bijna sprake van volledige werkgelegenheid. Daarbij loopt de inflatie in een snel tempo op. Consumentenprijzen stegen 2,5 procent op jaarbasis in januari. Dat is ruim boven de doelstelling van 2 procent die de Federal Reserve nastreeft. Zelfs de kerninflatie (exclusief voedsel, energie, alcohol en tabak) kwam uit op 2,3 procent.

Vrijdag heeft Yellen ook de beschikking over de Fed’s meest favoriete inflatie barometer: Personal Consumption Expenditure (PCE). Dit is de prijzenindex van huishouduitgaven aan duurzame en niet duurzame goederen, alsmede diensten. In januari kwam dit cijfer uit op 1,7 procent en ieder cijfer gelijk aan of boven het niveau van januari vergroten de kansen op een spoedige rentverhoging. Het gevolg daarvan is dat de dollar verder aantrekt en dat zal Trump een doorn in het oog zijn.

Dollarprognose ABN AMRO

Opmerkelijk was vorige week de aanpassing van de prognoses voor de dollar door ABN AMRO. Maandenlang voorspelde ABN AMRO een verdere opmars van de dollar richting 0.95 (sterkere dollar is zwakkere euro). In het laatste rapport heeft de valutadesk dit niveau losgelaten en denkt de bank dat aan de opmars van de dollar een einde is gekomen. ABN AMRO is zelfs van mening dat de dollar weer terug zal gaan naar 1.20 in 2018.

Nu heeft ABN AMRO niet meer de positie op valutagebied die het in de jaren 90 had. Toen kon het zich dikwijls meten met grootheden als Deutsche Bank en Citibank. Maar ik heb de economen en valutaexperts van ABN AMRO hoog zitten vanwege hun accuraatheid. Bovendien spreekt het van durf als je als voorloper een trendwijziging aankondigt. Zeker in een jaar waarin ook nog eens verkiezingen op stapel staan in Nederland, Frankrijk, Duitsland en mogelijk Italië.