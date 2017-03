Toegegeven, de winsten zijn op weekbasis bescheiden te noemen, waarbij de AEX met 1 procent het nog het beste deed. Op Wall Street lagen de winsten iets lager, maar nog altijd geen spoor van vermoeidheid.

“C'est le ton qui fait la musique”. Aan dat Franse spreekwoord dachten vele beleggers waarschijnlijk na het lezen van de verklaring van de Fed.

Weliswaar een renteverhoging, maar van een toekomstig agressief beleid is zeer zeker geen sprake. De Fed benadrukte nog maar eens dat renteverhogingen in geleidelijke stappen plaatsvinden en in een gematigd tempo.

Beleggers bleven er rustig onder en zagen geen aanleiding over te gaan tot verkoop van aandelen.



Dollar



Analisten interpreteerden de verklaring als een gematigd beleid, waarbij de Fed alle economische indicatoren laat meewegen en van maand tot maand analyseert.

Het gevolg was dat de dollar daalde. Zelfs de korte dollarrente daalde. Of misschien was het één wel het gevolg van het ander.

Persoonlijk denk ik dat het meer te maken had met de posities die op dat moment in dollars waren. Want dat er nog veel partijen dollars over hebben is wel duidelijk.

Tot voor kort voorspelden gerenommeerde banken als Morgan Stanley, Goldman Sachs en Citibank nog een euro/dollar verhouding van pariteit in de komende maanden.

Overigens hebben de meeste banken hun visie voor de dollar nog niet herzien en blijven zij van mening dat de rente de dollar zal versterken de komende maanden.



G20



Misschien krijgen zij gelijk, maar de kans is groter dat de huidige correctie in de dollar nog even aanhoudt.

Zo herhaalde de G20 dit weekeinde tijdens het overleg in Baden-Baden dat de deel uitmakende landen hun valuta’s niet als competitief instrument gebruiken.

Het klonk waarschijnlijk als muziek in de oren van de Amerikaanse minister van financiën Steven Mnuchin. Herhaaldelijk had president Trump landen als Duitsland, China en Japan verweten zich hier schuldig aan te maken.

Trump wees hierbij diverse keren met de vinger naar autofabrikanten als BMW, Daimler Benz en Toyota.



Tijdens het G20 overleg bleek de invloed van de Verenigde Staten. De leiders van de groep konden het niet met elkaar eens worden over een vrijhandelsakkoord.

In het 15 paragraaf tellende communiqué werd nauwelijks gesproken over de vrijhandel. Alleen een korte verwijzing naar een krachtige bijdrage van de handel ten behoeve van de economie.

Noord Korea



Dat China en de Verenigde Staten het nog niet eens kunnen worden over een handelsakkoord, de koers van de valuta en Taiwan (One China) betekent nog niet dat beide landen niet meer met elkaar om tafel gaan.

Zo waren de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en zijn Chinese collega Wang Yi het snel eens over Noord Korea.

Dat was opmerkelijk aangezien Trump deze week nog via Twitter liet weten dat China weinig helpt in het probleem met Noord Korea.

Nu staan de verhoudingen met China toch al op scherp vanwege de wapenleveranties van de VS aan Taiwan.

Na het bezoek merkte Tillerson echter op met China te gaan samenwerken in het conflict Noord Korea.

Vrijdag nog liet de VS weten een militaire actie tegen Noord Korea te overwegen als het land zijn intimidaties niet onmiddellijk stopt.

Noord Korea leek er niet van onder de indruk te zijn. Het land maakte gisteren bekend een succesvolle test te hebben gedaan met een motor voor een lange afstandsraket.



Correctie

En juist de oplopende spanningen omtrent Noord Korea kunnen de beurzen gaan beïnvloeden. Al weken wordt gespeculeerd over te hoge aandelenkoersen.

Diverse scenario’s worden aangehaald om een beurscorrectie te voorspellen. Velen daarvan zijn op technische analyse gebaseerd.

Ik ben zelf van mening dat technische analyse nooit een reden kan zijn voor een correctie op de beurs.

Maar als men dan toch naar een reden zoekt is de spanning omtrent Noord Korea een goede verklaring.



Tot die tijd lijkt het er echter op dat de beurs zijn opmars voortzet en hogere niveaus opzoekt. Wat daarbij de koersdoelen zijn is moeilijk te zeggen.

Beleggers met een langere horizon hebben geen boodschap aan koersdoelen. Zij houden hun posities vast en doen hooguit wat herschikkingen.

Daar draait alles om rendement. Rendement dat mede wordt bepaald door het uit te keren dividend.

Of als er weer een Amerikaans concern zich meldt met een interessant overnamebod.

Ik zou zeggen: “Blijf zitten waar u zit en verroer u niet”.