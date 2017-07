Vorige week schreef ik over het bedrijfscijferseizoen. Op de hoofdindex AEX hebben 14 van de 25 fondsen hun kwartaalcijfers naar buiten gebracht. Inclusief Heineken vanmorgen.

Gezamenlijk goed voor 53 procent weging. De komende weken verwachten wij dus nog cijfers van 11 fondsen met een gezamenlijke weging van 47 procent.

Als wij naar de resultaten van de 14 fondsen kijken kunnen wij hoopgevend zijn. Niet alleen qua winstresultaten en omzetten, maar ook ziet de outlook er in vele gevallen hoopgevend uit.



Gemalto

Wat opvalt, is dat de fondsen die momenteel een “sell” advies van analisten hebben duidelijk in de minderheid zijn. Eigenlijk geldt alleen voor Gemalto een eenduidig verkoopadvies.

Tel daarbij op dat de Amerikaanse angstindicator VIX index de afgelopen week weer onder de 10 noteerde. Dat is het laagste niveau in jaren en laat zien dat beleggers geen rekening houden met een grote daling.

Daar komt nog eens bij dat de spread tussen lagere kwaliteit schuldpapier en kwaliteitspapier (junk bonds vs investment grade) momenteel 1,80 procent is. Kortom investeerders zijn bereid in hogere risico obligaties te investeren.

Ook het veel geraadpleegde shortsell register laat zien dat er weinig AEX fondsen “geshort” worden. SBM Offshore is met 4,33% shortposities koploper wat betreft de AEX. Die percentages zijn historisch laag.





Griekenland

Er lijkt dus geen vuiltje aan de lucht en daar schuilt misschien wel het gevaar. Niemand houdt namelijk rekening met een daling.

En waarom zouden wij ook? Mario Draghi mag dan wel voorzichtig een indicatie geven dat het opkoopprogramma van schuldpapier zijn langste tijd heeft gehad, de rente ligt op alle continenten op historisch lage niveaus. En het duurt nog wel even voor de risk/reward ratio in het voordeel van spaargeld komt te liggen.

Bovendien zijn in de Eurozone de politieke risico’s gedaald. Ook zijn de zorgen omtrent het uiteenvallen van de unie verdwenen en kan zelfs Griekenland weer zelfstandig geld uit de kapitaalmarkt halen. Daarmee is overigens niet gezegd dat Griekenland uit de problemen is. Het IMF blijft van mening dat de Griekse schuldpositie onhoudbaar is op lange termijn.



Philips

De afgelopen week liet Philips de beste performance zien op de AEX. Het aandeel steeg 4,23 procent en was daarmee koploper. Ter vergelijking, de AEX steeg 0,63 procent.

Philips werd beloond voor de goede resultaten. Weliswaar daalde de nettowinst, maar de omzet steeg 4 procent en bovendien sprak bestuursvoorzitter van Houten zich hoopvol uit over een stijging van de EBITA marge van 100 basispunten. En zoals vorige week gememoreerd, die vooruitzichten, daar gaat het vaak om.

ING

Woensdag komt ING met kwartaalcijfers. Kredietbeoordelaar S&P verhoogde vorige week al de kredietwaardigheid van de bank. Het liep daarmee eigenlijk al vooruit op de resultaten.

Als ING voor zijn aandeelhouders net zo goed zorgt als voor het personeel zit het wel goed.

Twee weken geleden bereikte de bank al een akkoord over een nieuwe cao. Daarbij krijgen vaders de eerste maand na de bevalling doorbetaald partnerschapsverlof.

Medewerkers op de handelsvloer van ING hebben tegenwoordig een polsbandje om, waarop zij hun hartslag en het aantal stappen kunnen lezen. Ik kreeg laatst een filmpje toegestuurd van een medewerker die aan zijn desk zat op een soort koorddansfiets. Het was een omgebouwde stoel waaronder twee trappers gemonteerd zaten. Zo kon hij de hele dag aan zijn conditie werken. Koffie is taboe en vervangen door water. Bovendien zou de hoeveelheid voorhanden fruit niet onder doen voor de gemiddelde fruitkraam op de Albert Cuypmarkt. Wie zei er nog dat je tegenwoordig niet meer bij een bank moet werken?



Inflatie

Vanmorgen kwamen de ramingen over de inflatie in de Eurozone over de maand juli uit. Deze lagen stabiel op 1,3%, welke voornamelijk gedreven worden door energieprijzen. Er was echter een lichtpunt; de kerninflatie (de prijzen exclusief energie en voedsel) zou volgens de ramingen uitkomen op 1,2%. Weliswaar nog ver verwijderd van de doelstelling van de ECB, maar 0,1% gestegen ten opzichte van een maand eerder. En dat is exact waar de ECB naar kijkt, een stijgende lijn, die uiteindelijk op een langdurig niveau onder, maar dichtbij 2% ligt.

Een ander lichtpunt was dat de werkloosheid in de landen die de euro voeren in juni was gedaald naar 9,1%. Het laagste niveau sinds februari 2009. Ook werd het oorspronkelijke cijfer bijgesteld van 9,3% naar 9,2%. Spanje en Griekenland steken daar nog wel in negatieve zin bovenuit, maar de Spanjaarden lieten wel de grootste daling zien (van 19,9% naar 17,1%).

Wij kunnen dus concluderen dat zowel de beurs, als de economie, positieve signalen uitsturen. Daarbij komt dat het in de Verenigde Staten nog niet wil schorten met de plannen van Trump. Infrastructuur en belastinghervormingen gaan niet in het tempo als Trump ons had voorgeschoteld. Daardoor zou het zomaar kunnen zijn dat Europese beurzen beter presteren als Wall Street. Bovendien zou de euro verder kunnen aantrekken tegenover de Amerikaanse dollar.