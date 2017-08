Terugkijkend mogen wij stellen dat het goed gaat. Economisch staan wij er goed voor. De werkloosheid in de Eurozone is gedaald naar 9,1% (Nederland 4,9%). Het cijfer is echter nog wel aan de hoge kant. Het cijfer wordt negatief beïnvloed door de extreem hoge percentages in Griekenland (21,7%) en Spanje (17,1%). Maar ook hier gloort licht aan de horizon.

Zo daalde de werkloosheid in Spanje de afgelopen maand 2,6%.

De kerninflatie klimt licht volgens de eerste ramingen over juli. De inflatie is echter nog ver verwijderd van de doelstelling van de ECB om deze onder, maar dicht bij de 2% te zien komen.

Zowel het ondernemersvertrouwen, als het consumentenvertrouwen zitten in de lift en de groeicijfers laten de sterkste stijging in zes jaar tijd zien. Het bbp steeg in het eerste halfjaar 2,1% op jaarbasis.

DSM

Ook bedrijfsmatig gaat het voorspoedig. Een goed voorbeeld daarvan was DSM, dat de afgelopen week fraaie kwartaalcijfers bekend maakte. Zowel de winst als de omzet groeide gestaag. Het bedrijf voert succesvol een kostenbesparingsprogramma uit.

Ook voor de komende maanden klinken positieve geluiden vanuit Limburg. Het Heerlense bedrijf verwacht wat betreft het bedrijfsresultaat dubbele cijfers te genereren in 2017.

De cijfers en vooruitzichten waren aanleiding om DSM te promoten als best presterend fonds op de AEX de afgelopen week. Overigens kent het aandeel wel een forse koers/winstverhouding van ruim 17, maar daar hebben meer fondsen op de AEX “last” van.

ECB

De vraag is natuurlijk of de huidige opwaartse trend zich kan voortzetten. Vooral technische handelaren zijn van mening dat de beurskoersen te ver zijn doorgeschoten en wij aan de vooravond van een correctie staan. Maar diezelfde technische handelaren waren die mening ook toebedeeld in december en februari. En zelfs als een correctie zich zou voordoen mag verwacht worden dat beleggers die gebruiken om op lagere niveaus weer in te stappen.

De onderliggende factoren zijn namelijk te sterk om een trenddaling te verwachten.

Natuurlijk is het zo dat de renteniveaus in de Eurozone waarschijnlijk zijn uitgebodemd. Met de sterk groeiende economie zal de ECB een einde gaan maken aan het ruime opkoopbeleid van schuldpapier. Dat neemt niet weg dat de rentes voorlopig op een zeer laag niveau blijven.

Voorzitter Draghi is wat dat betreft zeer voorzichtig en hij zal een langdurige bevestiging willen zien dat de inflatie op de doelstelling komt. Met de daling in de werkloosheid mag ook verwacht worden dat dit op den duur zijn weerslag heeft op de lonen. De inflatie is momenteel nog te veel energie gedreven en ontwikkelt zich weinig door stijgende lonen.

Opvallend was de sterke daling in het rendement op 10-jarig Nederlands staatspapier. In 4 weken tijd ging er zo’n 17 basispunten af. Gezien de economische ontwikkelingen is dat fors.

Ahold-Delhaize

Woensdag komt Ahold-Delhaize met kwartaalcijfers. Het aandeel is dit jaar, na Gemalto, het slechtst presterende fonds op de AEX. Ondanks een fors aandeleninkoopprogramma van € 1 miljard, waarbij het concern de laatste weken dagelijks ruim 300.000 aandelen uit de markt haalt, heeft de koers rake klappen opgelopen. De daling bedraagt dit jaar al zo’n 10 procent, tegenover een stijging van bijna 10 procent op de AEX.

Hoewel de eerste twee maanden van het jaar nog redelijk verliepen, kreeg het vanaf maart te maken met verkoopdruk. Dat was opvallend, want op 1 maart maakte het bedrijf goede resultaten over

2016 bekend. Daarbij waren de marges en de kasstroom beter dan verwacht. Zelfs in de Verenigde Staten was Ahold-Delhaize vorig jaar in staat de marges te waarborgen, ondanks toenemende concurrentie. De VS is Ahold’s grootste afzetgebied.

Afhankelijkheid VS

Volgens het laatste jaarverslag bedroeg de omzet in de VS 62%. Men kan dus gerust stellen dat Ahold sterk afhankelijk is van de VS.

En juist die afhankelijkheid speelt mee in de forse daling van dit jaar. Dit werd het meest duidelijk in juni, toen de Amerikaanse concurrent Kroger een winstwaarschuwing afgaf. In een reactie werd ook het aandeel Ahold meegetrokken.

Maar de grootste daling werd veroorzaakt door Amazon. Het internetbedrijf maakte op 16 juni bekend supermarktketen Whole Foods Market te hebben gekocht voor $ 13,7 miljard. In één dag verdampte er bij Ahold-Delhaize zo’n € 2,5 miljard aan marktkapitalisatie.

Dollar-effect

Analisten waren van mening dat de sterke afhankelijkheid in de VS Ahold-Delhaize de komende tijd parten zou spelen. Ook discounters als Aldi en Lidl hadden de Amerikaanse markt namelijk gevonden en het werd duidelijk dat de oprukkende concurrentie voor flinterdunne marges zouden zorgen. Daarbij speelde overigens ook een daling in de dollar mee, die sinds begin mei is opgetreden.

De zwakkere munt resulteert in een lagere omzet en winst bij het in euro’s rapporterende concern. Diverse analisten verlaagden hierop hun koersdoelen. Voor het gemak vergaten diezelfde analisten maar even dat het grootste deel van Ahold’s schuld ook in dollars is uitgegeven. Dat heeft namelijk een positieve werking op het resultaat vanwege de lagere rentekosten, alhoewel dit de omzetdaling niet volledig kan compenseren.

Te hard?

Het is echter de vraag of het aandeel niet te hard is afgestraft. De koers heeft zich inmiddels weer enigszins hersteld, al zijn wij nog ver van het niveau van voor de koersval verwijderd.

De cijfers van woensdag zijn dan ook cruciaal en Ahold is er alles aan gelegen het ongelijk van de koersval aan te tonen. Het aandeel kent één van de laagste koers/winst verhoudingen op de AEX en daardoor kan het een goed instapmoment zijn als het concern positief verrast.