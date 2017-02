Koersbodems geven, vooral in turbulente beurstijden, aan waar de ijkpunten liggen. Exact een jaar geleden was de AEX net onder de 400 punten gezakt. Ik gaf toen op deze plaats aan de laatste correctie richting 362-366 te verwachten, waar de koersbodems van 2013 en 2014 liggen.

Die 362-366 bodems hebben we overigens niet gezien, de werkelijke bodem lag iets daarboven op 378,53.

Inmiddels is het herstel opgetreden en staan we bijna op de top van 2015 rond 510,55.

De vraag is ‘hoe nu verder?’. Ik verwacht dat de aandelenbeurzen de komende maanden door zullen stijgen. Nadat de horde rond 510,55 breekt, kan de uptrend worden voortgezet naar 564, waar de index op de beruchte dubbele top uit 2007 stuit.

Op wat langere termijn, pakweg 1,5 tot 2 jaar, kan de AEX naar 703, waar de top uit 2001 ligt. Deze verwachting laat overigens onverlet dat er tussentijds koersdalingen kunnen optreden.



De AEX laat in het afgelopen jaar een serie stijgende koersbodems zien. Na de bodem rond 378,53 van 11 februari 2016 , is er in juni, tijdens de Britse referendumuitslag, een hogere bodem rond 409,23 gevormd. Vervolgens is er rond 436,28, nu tijdens de verkiezingsuitslag van Trump, weer een hogere bodem gevorm.

Ten slotte de laatste hogere bodem rond 476,71, gevormd op 31 januari j.l. Dit patroon, met stijgende koersbodems sinds februari 2016, geeft duidelijk aan d beleggers op steeds hogere niveaus.

Foto: REUTERS

Behalve de AEX index laat ook de AEX Total Return index (Nederlandse herbeleggingsindex) een krachtig technisch beeld zien: De AEX Total Return index heeft (bij uitbraakpunt X) een zeer zware horizontale weerstandsbarrière gebroken, waarmee een lastige en hectische 14-jarige periode werd afgesloten. In eerste instantie houden we 1.830 als koersdoel aan, op langere termijn kan de Nederlandse herbeleggingsindex) naar 3000-3200.



Op de grafiek vanaf 1996 is goed te zien dat de Nederlandse herbeleggingsindex in een langdurige zijwaartse fase heeft vastgezeten, grofweg tussen de bodems 417/465 aan de onderkant en de toppen 1269-1270 aan de bovenkant. Nu deze periode definitief is afgesloten, kunnen we voor langere periode, pakweg 5 tot 8 jaar) opwaarts kijken. Ik was positief, ik ben positief en ik blijf positief.

Foto: REUTERS

Conclusie

Samenvattend stel ik vast dat het technische beeld sterk is. Eventuele tussentijdse correcties daargelaten, blijf ik volbelegd in aandelen. Uiteraard blijf ik ook op Twitter de markten actief voor u volgen: https://twitter.com/roycetostrams