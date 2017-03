Ik stel nogmaals vast dat we niet alleen thans een krachtige periode op de aandelenmarkten meemaken, maar ook dat we nog een zeer sterke periode tegemoet gaan. Zowel op Wall Street als in Europa geven de belangrijkste beursindices lange termijn koopsignalen af. Deze markten blijven opwaarts wijzen, uiteraard afgezien van tussentijdse koersdalingen.

Om met dat laatste punt te beginnen, elke grote correctie beschouw ik als een nieuwe kans om bij te kopen. De Nederlandse beurs zou op korte termijn wel kunnen terugvallen, want wij zijn thans de enige Europese beurs die boven de toppen van 2015 is uitgebroken. Een daling naar 460 zou nog binnen de stijgende trend plaatvinden, wat aangeeft dat er zo’n 10% risicopremie in de markt zit. Dagelijks geven wij op onze site nieuwe koopadviezen, zodat we altijd de kansen in de markt proberen te benutten. In deze column bespreek ik de AEX (koersindex) en de AEX Total Return (herbeleggingsindex).

Het lange termijn plaatje van de AEX is technisch serieus verbeterd, nadat de top uit 2015 rond 510,55 is gebroken. Met deze uitbraak is er veel opwaarts potentieel vrijgekomen. In eerste instantie richting de toppen van 2007 rond 563,98, vervolgens naar het all–time-high uit 2000 rond 703, maar ons ultieme koersdoel ligt rond 1000. Vanaf de huidige niveaus kan de AEX dus verdubbelen.

Foto: Eigen grafiek

Ook de AEX Total Return index, waarbij de dividenden herbelegd worden, heeft eveneens opwaarts nog een heel eind te gaan. Het koopsignaal is van 2013, toen de AEX Total Return index boven de toppen van 2000 en 2007 wist te breken. Nadat ook de top van 2015 rond 1.503 werd gebroken is dit koopsignaal gevalideerd. In eerste instantie houden we 1.830 als koersdoel aan, op langere termijn kan de Nederlandse herbeleggingsindex) naar 3000-3200. Volgens de pendulum swing berekenen we een koersdoel van 3465-3600, dus minimaal 170% opwaarts potentieel (inclusief dividend).

Foto: Eigen grafiek

Conclusie

Technisch sorteert de Nederlandse aandelenmarkt voor op een zeer sterke periode. Alle indices geven door het koersverloop in de afgelopen 2 jaar een duidelijke omslag in het sentiment weer, met een zeer krachtige opwaartse beweging die tot ver in het volgende decennium kan aanhouden.

Op nagenoeg alle indices zijn belangrijke technische weerstanden gebroken, waarvan sommige meer dan 10-jaar een opmars hadden geblokkeerd. Dit laat slechts één conclusie toe: aandelen blijven kansrijk. Uiteraard blijf ik ook op Twitter de markten actief voor u volgen: https://twitter.com/roycetostrams