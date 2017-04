Voorlopig is het nog niet zover. De Nederlandse beurs zal pas bij een daling onder steunzone 506-510 het sein geven voor een wat grotere correctie.

Wellicht ten overvloede: elke correctie van betekenis mag als een nieuwe koopkans benut worden. Beleggers die op lange termijn koerswinsten uit zijn, kunnen aan trackers denken, ook wel ETF’s genoemd. Een interessante om op een grotere daling te kopen, is de Think AEX ETF, de trend daarvan is opwaarts gericht. Steun aan de onderkant van de trend ligt bij deze ETF rond 47,50 (gevormd op 27 november 2015).

Beleggers die wat speculatiever in de markt zitten, kunnen aan een Turbo denken. Een interessante is de AEX Turbo Long 352 (ISIN: NL0010891545), met een hefboom van 3.

Er zit nog voldoende opwaarts potentieel in de markt. Voor deze zomer verwacht ik een rally naar de toppen van 2007 rond 563,98, vervolgens naar het all–time-high uit 2000 rond 703, maar mijn ultieme koersdoel ligt rond 1000.

Het sein voor een hervatting van de uptrend zal van Duitse beurs komen. De DAX is begin april slechts 1% verwijderd van het record dat in 2015 werd gevestigd 12.390,75 (top van 10 april 2015). Wij zullen aandelenposities op de Duitse beurs pas uitbreiden zodra deze top uit 2015 gebroken wordt, of op een grotere daling naar de onderkant van de uptrend. Deze strategie hanteer ik ook voor de overige beurzen.