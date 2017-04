Op deze plek heb ik al meerdere malen aangegeven dat de lange termijn technisch plaatjes uitstekend blijven. Of het nu het Trump-effect is, economische groei of winstontwikkeling bij de bedrijven, feit is dat de haperingen alleen op de kortere termijn plaatsvonden. Nu de correcties voorbij zijn, kunnen we weer omhoog kijken.

Het sein voor de hervatting van de uptrends op alle Europese markten is afkomstig van de Duitse beurs. De DAX brak in de afgelopen week boven het record dat in 2015 werd gevestigd rond 12.390,75 (top van 10 april 2015). Beleggers kunnen aandelenposities op de Duitse beurs uitbreiden nu deze top uit 2015 gebroken is. De Duitse beurs kan verder omhoog richting 15.500 (berekend koersdoel). Tostrams Vermogensbeheer past deze strategie ook op de overige beurzen toe.

Foto: Tostrams

De Nederlandse beurs (AEX-index) ligt er technisch bezien weer uitstekend bij. Ten eerste is de belangrijke horde uit 2015 (rond 510,55) gebroken. Dat leverde een lange termijn koopsignaal op. Meer recent is ook het korte termijn plaatje verbeterd, met de recente doorbraak boven het laatste koerstopje rond 518,88 wist de AEX haar uptrend te hervatten. Aangezien deze uitbraak door hoge omzetten is begeleid, kunnen we spreken van een overtuigende verbetering. Dit levert een eerste koersdoel op rond weerstand 563,98 (gevormd op 13 juli 2007), een tweede koersdoel ligt rond 703, waar zich de top van 2000 bevindt. Steun handhaven we vooralsnog op 506,23 (gevormd op 27 maart).

Foto: Tostrams

Samenvattend concludeer ik dat de recente uitbraak van de Duitse beurs het sentiment op Europese aandelenbeurzen serieus heeft verbeterd. Nu de correcties voorbij zijn, kunnen we weer (bij-)kopen en het belang van aandelen in de portefeuille verhogen. Technisch biedt elke correctie van betekenis een nieuwe koopkans. Uiteraard blijf ik ook op Twitter de markten actief voor u volgen.